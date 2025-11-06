Sejmowa komisja rozpatruje wniosek prokuratury wobec Zbigniewa Ziobry

W czwartek sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych rozpatruje wniosek prokuratury o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Zbigniewa Ziobry, a także o jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w związku z nadużyciami przy dotacjach z Funduszu Sprawiedliwości. Wniosek prokuratury przedstawił prok. Piotr Woźniak - szef Zespołu Śledczego nr 2, który prowadzi wielowątkowe śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości.

Woźniak podkreślił, że wniosek prokuratury dot. Ziobry jest bardzo obszerny, a materiał dowodowy oparty jest o zeznania świadków, wyjaśnienia podejrzanych, także podejrzanych, którzy zostali już prawomocnie skazani. Dodał, że materiał dowodowy oparty jest również o dowody rzeczowe m.in. w postaci korespondencji mailowej i zapisów rozmów.

- Zebrany materiał dowodowy skutkował koniecznością złożenia wniosku o uchylenie immunitetu panu posłowi Zbigniewowi Ziobro w zakresie 26 czynów, które zostały szczegółowo opisane we wniosku. Są to czyny popełnione przez posła Zbigniewa Ziobro w okresie, kiedy pełnił funkcję ministra sprawiedliwości, będąc jednocześnie dysponentem środków z Funduszu Sprawiedliwości - powiedział prok. Woźniak.

Tymczasowe aresztowanie jako środek zapobiegawczy

Zwrócił uwagę, że wniosek prokuratury obejmuje też wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry. Woźniak zaznaczył, że wystarczającą przesłanką, dla zastosowania tych środków zapobiegawczych jest surowość kary, która grozi Ziobrze.

Według prokuratora pojawiają się także przesłanki szczególne wskazujące na konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania Ziobry. Jak dodał, chodzi m.in. o „sposób realizowania przez pana Zbigniewa Ziobro swoich obowiązków w charakterze świadka będącego wzywanym do stawiennictwa przed (sejmową) komisją śledczą (ds. Pegasusa)”. Woźniak przypomniał, że sąd uznał, iż Ziobro powinien zostać zatrzymany i doprowadzony przed komisję.

- Okoliczności wskazane w uzasadnieniu tego orzeczenia sądowego ponad wszelką wątpliwość wzbudzają obawę, że podejście pana Zbigniewa Ziobro do wymiaru sprawiedliwości, do swoich obowiązków - w sytuacji oczywiście, jeżeli Sejm uchyli immunitet i wyrazi zgodę na ściganie pana posła - jest rażąco lekceważące - podkreślił Woźniak.

Dodał, że tymczasowe aresztowanie powinno być zastosowane, gdy występuje uzasadniona obawa mataczenia przez podejrzanego, podejmowanie prób uniemożliwienia prawidłowego przeprowadzenia postępowania poprzez tworzenie fałszywych dowodów, bądź też przez próby deformacji dowodów.

- We wniosku wskazałem szereg wypowiedzi pana posła Zbigniewa Ziobro, medialnych wypowiedzi, w których kieruje groźby pod adresem prokuratorów, sędziów, pod adresem innych osób. Zachowanie takie uzasadnia w rozumienie Kodeksu postępowania karnego, w rozumieniu przyjętego orzecznictwa uzasadnioną obawę, iż pan poseł Ziobro będzie podejmował próby mataczenia w sprawie, chociażby nawet poprzez kierowanie gróźb, poprzez podejmowanie prób wpływania na tzw. osobowe źródła dowodowe - powiedział prok. Woźniak. (PAP)