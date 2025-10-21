Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o sporcie. Przewiduje on dodanie przepisu, według którego osoba sprawująca funkcję sędziego sportowego podczas prowadzenia współzawodnictwa sportowego korzystałaby z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.

Projektowane zmiany sprawiłyby, że odpowiedzialność karna osób dopuszczających się zamachów na sędziów, którzy wykonują swoje obowiązki, zostałaby zaostrzona. Celem projektodawców jest zmniejszenie liczby takich przypadków.

W rezultacie wejścia w życie nowych przepisów atakujący sędziów odpowiadaliby za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub znieważenia funkcjonariusza publicznego.

Według kodeksu karnego za pierwszy z wymienionych czynów grozi kara grzywny lub ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat trzech. Za czynną napaść można zostać skazanym na pozbawienie wolności w wymiarze od roku do lat 10. A w przypadku, gdy funkcjonariusz doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od dwóch do 15 lat. Grzywnie lub karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku podlegają osoby, które znieważyły funkcjonariusza publicznego.

Według projektu wzmocnionej ochronie będzie podlegał sędzia, który będzie prowadził zawody organizowane m.in. przez związek sportowy, polski związek sportowy, międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paralimpijskim albo inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski lub europejską federację sportową.

Wzrost liczby ataków na sędziów

Autorzy projektu zwrócili uwagę, że w ostatnich latach mamy do czynienia ze znacznie częstszym występowaniem incydentów polegających na naruszaniu godności osobistej i nietykalności cielesnej sędziów sportowych. W poprzedniej kadencji do Sejmu wpłynęła również petycja dotycząca wzmocnienia ich ochrony prawnej.

Ochrona sędziów nie tylko w czasie zawodów

Ochrona sędziego jako funkcjonariusza publicznego ma rozciągać się nie tylko na prowadzenie współzawodnictwa sportowego, ale również na inne czynności związane z przygotowaniami. W szczególności byłby to dojazd na miejsce wydarzenia oraz związany z tym powrót lub okoliczności sporządzenia protokołu po zawodach.

Autorzy projektu zakładają, że takie rozwiązanie powinno skutecznie odstraszyć osoby agresywne w stosunku do sędziów sportowych z uwagi na szczególną ochronę prawną, której podlegają funkcjonariusze publiczni. W ich ocenie proponowana zmiana nie spowoduje znaczącego wzrostu spraw karnych, ponieważ zmieni się charakter wniosków, a nie ich ilość – dotychczasowe wnioski o ściganie z oskarżenia prywatnego będą teraz miały charakter publicznoskargowy.

Etap legislacyjny: Projekt skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania