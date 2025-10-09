Polacy doceniają niską inflację i stopy procentowe

Jak odnotowano w omówieniu wyników badania CBOS, poprawę notowań banku centralnego można wiązać ze spadkiem inflacji (do poziomu 2,9 proc. r/r w sierpniu i we wrześniu wobec 4,9 proc. r/r w marcu) oraz idącym za tym obniżeniem stóp procentowych.

– We wszystkich uwzględnionych w analizach grupach społeczno-demograficznych działalność NBP częściej spotyka się z aprobatą niż z dezaprobatą. Dobrą opinię o niej szczególnie często mają osoby najmłodsze (18-24 lata), uczniowie i studenci – podkreślają autorzy badania CBOS.

Respondenci reprezentowali między innymi takie grupy jak kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem, pracujący na własny rachunek, rolnicy czy emeryci. Oceny pozytywne NBP przeważały nad negatywnymi również w przypadku różnych poglądów politycznych badanych (lewica, prawica, centrum).

Kto zyskuje, kto traci

Jak odnotował CBOS, w stosunku do poprzedniego pomiaru względnie stabilne pozostają oceny działalności parlamentu. Przy czym zarówno w przypadku Sejmu, jak i Senatu noty negatywne przewyższają pozytywne (odpowiednio: 50 proc. wobec 31 proc. i 39 proc. wobec 33 proc.).

W porównaniu do sierpnia zauważalnie poprawiły się notowania głowy państwa. We wrześniu prezydenturę Karola Nawrockiego dobrze oceniło 54 proc. badanych (wzrost o 10 punktów), a źle – 26 proc. (spadek o 4 punkty).

W ciągu ostatniego półrocza wzrosły notowania służb mundurowych, których działalność wiązana jest z bezpieczeństwem kraju, a więc wojska i Straży Granicznej. We wrześniu pozytywnie o działalności wojska wypowiedziało się ponad ośmiu na dziesięciu badanych (82 proc., wzrost o 5 punktów). Zbliżona grupa dobrze oceniła pracę strażników granicznych (83 proc., wzrost o 5 punktów). Oceny negatywne były sporadyczne (po 5 proc.).

Poprawę opinii CBOS odnotował także w przypadku działalności Lasów Państwowych (wzrost ocen pozytywnych z 42 proc. do 45 proc., spadek ocen negatywnych z 27 proc. do 21 proc.). Polepszyły się również notowania Kościoła rzymskokatolickiego (wzrost ocen pozytywnych z 42 proc. do 45 proc., spadek ocen negatywnych z 45 proc. do 41 proc.).

– Pogorszeniu na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy uległy – i tak już dość krytyczne – opinie o funkcjonowaniu sądów i prokuratury. W obu przypadkach zmniejszył się odsetek głosów przychylnych (spadek po 6 punktów, odpowiednio: do 25 proc. i do 28 proc. – podał CBOS.

JPO