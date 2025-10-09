Osoby wybierające specjalizacje z psychoterapii uzależnień, psychoterapii dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej czy psychoseksuologii zmuszone są samodzielnie finansować szkolenia.

Koszt szkoleń to wydatek ponad 40 tys. zł w ciągu czterech lat.

Lekarz w trakcie specjalizacji np. z psychiatrii nie ponosi kosztów czesnego, co budzi wątpliwości z perspektywy zasady równości.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Krzywoń pisze w tej sprawie do minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Koszty specjalizacji w psychologii i psychoterapii

Rzecznik Praw Obywatelskich śledzi inicjatywy porządkujące zasady wykonywania zawodów psychologa i psychoterapeuty. Aktywnie uczestniczy w tych dyskusjach i pracach. Zwrócił uwagę, że środowisko wskazuje na wyraźną dysproporcję w dostępie do specjalizacji niezbędnych w ochronie zdrowia psychicznego.

Lekarze w trakcie specjalizacji uczą się za darmo

Zgodnie z art. 16j ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, rezydentury – będące najpopularniejszą formą uzyskiwania kwalifikacji specjalisty w danej dziedzinie medycznej – są finansowane z budżetu państwa. W praktyce lekarz w trakcie specjalizacji (np. z psychiatrii) nie ponosi kosztów czesnego.

Inaczej jest w przypadku osób wybierających specjalizacje z psychoterapii uzależnień, psychoterapii dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej czy psychoseksuologii. Osoby kształcące się w tych dziedzinach muszą same finansować szkolenie. A specjalizacja np. z psychologii klinicznej oznacza koszt przekraczający 40 tys. zł w ciągu czterech lat.

RPO wnioskuje o równość i systemowe rozwiązania

Zarówno specjalizacje lekarskie, jak i szkolenia, odbywają się pod merytorycznym nadzorem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kończą się egzaminem. Oznacza to porównywalny poziom wymagań programowych, praktyk i weryfikacji kompetencji. Trudno zatem wskazać merytoryczne różnice, które uzasadniałyby tak odmienne traktowanie finansowe, a obecne zróżnicowanie może budzić wątpliwości z perspektywy zasady równości (art. 32 Konstytucji RP). Zdaniem RPO, taki model tworzy barierę ekonomiczną w dostępie do zawodu, ogranicza napływ specjalistów i utrudnia realizację interwencji niezbędnych w obliczu utrzymującego się kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Rzecznik z uznaniem odnotowuje działania Konsultantów Krajowych (m.in. w dziedzinie psychoterapii uzależnień, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychoterapii dzieci i młodzieży) na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych. Wsparcie to ma jednak charakter doraźny, zależy od dostępności konkursów i nie gwarantuje równego, przewidywalnego dostępu do kształcenia w skali kraju. Nie może więc zastąpić systemowego rozwiązania zapewniającego stabilny, publiczny mechanizm finansowania specjalizacji nielekarskich kluczowych dla ochrony zdrowia psychicznego.

Pytania RPO do ministra zdrowia

ZRPO Adam Krzywoń zapytał: