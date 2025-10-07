700. kabina Black Hawka – kamień milowy PZL Mielec

Jak podkreśliła spółka we wtorkowym komunikacie, wyprodukowanie 700. kabiny to „kolejny kamień milowy w historii produkcji jednego z najbardziej rozpoznawalnych śmigłowców wojskowych na świecie”. Mielecki zakład rozpoczął produkcję kabin w 2008 r., wówczas wyprodukowano pierwsze części, a rok później ukończono pierwszą gotową kabinę.

Kabina – największy i najbardziej złożony element śmigłowca

Jak podkreślił prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki, ukończenie produkcji 700. kabiny to efekt sprawdzonego procesu, wysokich standardów jakości i doświadczenia pracowników. „To wielki sukces, a także wyraz zaufania naszych partnerów do jakości i niezawodności produktów, jakie oferuje PZL Mielec, takich jak śmigłowiec Black Hawk czy struktury myśliwca F-16” – dodał, cytowany w komunikacie.

Kabina śmigłowca Black Hawk to największy i najbardziej złożony komponent całej konstrukcji. Jest ona również punktem mocowania kluczowych systemów, w tym zbiorników paliwa, silników i przekładni wirnika głównego.

Blisko 90 proc. elementów powstaje w Mielcu

Jak zaznaczyła spółka, kabiny są produkowane na nowoczesnej linii produkcyjnej, a blisko 90 proc. wszystkich elementów wchodzących w skład kabiny powstaje w PZL. Część gotowych kabin z Mielca jest wykorzystywana do produkcji śmigłowców Black Hawk wytwarzanych w Polsce. Pozostałe są dostarczane do zakładów Sikorsky w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykorzystywane są do produkcji śmigłowców UH-60M Black Hawk dla armii amerykańskiej.

PZL Mielec – jeden z największych polskich eksporterów obronnych

PZL Mielec jest jednym z największych polskich eksporterów produktów dla sektora obronnego. W zakładzie pracuje 1,7 tys. osób, kolejne 5 tys. miejsc pracy utworzonych jest u dostawców mieleckiej firmy. Black Hawk to śmigłowiec wielozadaniowy, który jest wykorzystywany przez 36 krajów. PZL Mielec należy do koncernu Lockheed Martin.