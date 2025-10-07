Hołownia stanowczo: „Większej głupoty w życiu nie słyszałem”

Hołownia został spytany na wtorkowej konferencji prasowej o doniesienia radia RMF, wedle których co najmniej sześcioro posłów Polski 2050 rozmawia z PSL o zmianie partii. - Większej głupoty w życiu nie słyszałem. Jeżeli ktoś mówi, że posłowie zastanawiają się nad zmianą przynależności, to niech mi wskaże ich nazwiska. Nie ma takich posłów - powiedział.

Lider Polski 2050 zaprzecza plotkom o odejściach posłów

- Nie ma ani jednej osoby, która rozważałaby odejście z Polski 2050; wszyscy kierują energię do środka - zapewniał Hołownia, podkreślając jednocześnie, że Polska 2050 „nie jest partią zamordystyczną”, tylko partią, w której „ludzie rozmawiają i się konfrontują”.

„Nas się rozbić nie da” – Hołownia o jedności klubu

- Nas się rozbić nie da, dlatego że jesteśmy zgraną paczką - oświadczył. Hołownia. Dodał, że gdyby ktoś zaczął podbierać posłów, „to chyba oczywiste, że to koniec koalicji”.

- Umawialiśmy się z partnerami i rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że nie podbieramy sobie posłów, bo to będzie oznaczało kompletny brak zaufania i rozpad tego, co nas łączy w koalicji - zaznaczył lider Polski 2050. Jak mówił, to byłoby „przekroczenie czerwonej linii”. - Jeżeli Polska 2050 nie będzie miała posłów, to nie będziemy mieli rządu - powiedział Hołownia.