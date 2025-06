Szef KPRM Jak Grabiec odnosząc się do nieprawidłowości przy liczeniu głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich, stwierdził że "byłoby dobrze", gdyby PKW odniosła się do formułowanych zarzutów w sprawozdaniu do Sądu Najwyższego i objęła w nim analizę zgłaszanych do PKW przypadków naruszeń.