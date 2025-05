"Musimy inwestować więcej w obronę, (musimy) inwestować teraz i konkretnie w obronę, bez sztucznego poszerzania koncepcji finansowania obrony" - zaznaczyła Szakaliene cytowana w oświadczeniu wydanym przez jej resort po spotkaniu, jakie odbyła we wtorek z ministrem obrony narodowej, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

W komunikacie litewskiego ministerstwa przekazano, że Szakalienie i Kosiniak-Kamysz rozmawiali o wzmocnieniu północnej i wschodniej flanki NATO, wsparciu Ukrainy i agendzie na szczyt NATO w Hadze w czerwcu. Litewskie ministerstwo obrony podkreśliło, że relacje Polski i Litwy stały się w ostatnim czasie jeszcze silniejsze, zwłaszcza w dziedzinie obronności.

Podczas wizyty w Warszawie Szakaliene wystąpiła we wtorek na konferencji Defence24Days, poświęconej zagadnieniom obronności i bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, na Stadionie Narodowym. Uczestniczyła w dyskusji panelowej "Nowe fundamenty systemu obronnego. ReArm Europe szansą na zbrojeniową niezależność", gdzie zaznaczyła, że Europa powinna poprawić swoje zdolności obronne i tym samym zwiększyć zaangażowanie w NATO.

Szef MON, który również wystąpił na tym panelu, mówił, że to "dobrze, iż Europa się obudziła", ale przestrzegł, że program unijnych środków na obronność nie może faworyzować największych koncernów. "To musi być dla wszystkich państw europejskich. Nie może faworyzować w żaden sposób jednego czy drugiego koncernu" - zaznaczył. "Zadaniem dla nas jest stworzenie współpracy między państwami; myślę, że to będzie największe wyzwanie" - powiedział Kosiniak-Kamysz.