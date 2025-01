W tym roku zatrudnieni mają aż 14 dni ustawowo wolnych od pracy. W wyniku ostatnich zmian legislacyjnych otrzymali bowiem kolejny – wolną Wigilię. 2025 r. daje pracownikom wiele okazji do świętowania. Kalendarz długich weekendów też układa się korzystnie.

Już na początku roku zatrudnieni mogli wybrać się na dłuższy wypoczynek. Wystarczyły bowiem tylko dwa dni urlopu, aby skorzystać z sześciu dni wolnego (trzeba było połączyć wolne w Nowy Rok ze świętowaniem Trzech Króli, patrz: infografika).

Kolejny długi weekend w 2025 r. pracownicy mogą zaplanować np. w majówkę. W tym roku 1 maja wypada w czwartek. Wystarczy zatem tylko jeden dzień urlopu (na piątek 2 maja), aby zyskać czterodniowy, długi weekend. Aby nie tracić dni z urlopu wypoczynkowego, można też odebrać dzień wolny za święto wypadające w sobotę (3 maja).

Jednak najwięcej pracownicy zyskają na wolnej wigilii Bożego Narodzenia. Zatrudnieni będą mieli wolne od środy (24 grudnia). Planując na ten okres dłuższy wypoczynek, wystarczy wziąć dwa dni urlopu (22–23 grudnia), aby zyskać aż dziewięć dni wolnego.

Ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy to nowe rozwiązanie. Przypomnijmy, wprowadza je ustawa z 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1965).

Ustawa przewiduje ponadto, że trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą niedzielami handlowymi. To wzbudziło zastrzeżenia prezydenta RP, dlatego mimo że podpisał ustawę, podjął też decyzję o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, m.in. ze względu na uwagi związkowców.

Chodzi o wątpliwości, które były podnoszone przede wszystkim podczas rozmów prowadzonych w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami pracodawców i pracowników. W ich trakcie poruszono kwestie braku konsultacji ustawy i zaskoczenia obu stron tymi przepisami.

– Organizacje pracowników, przede wszystkim Solidarność, kładły nacisk na dyskryminacyjny charakter ustawy wobec pracowników zatrudnionych w handlu. W związku z tym prezydent zdecydował, że ustawa będzie poddana kontroli przez TK, jednak w trybie następczym, czyli ustawa wchodzi w życie, ale punktowo; w tych aspektach, które budzą duże zaniepokojenie partnerów społecznych, zostanie skierowana do TK – wyjaśniła Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

Bez względu na te zastrzeżenia już w tym roku Wigilia będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. ©℗

opinia

Za święto w sobotę należy się dzień wolny

W 2025 r. dwa dni ustawowo wolne od pracy przypadają w soboty, tj. 3 maja oraz 1 listopada. Zgodnie z postanowieniem art. 130 par. 2 kodeksu pracy „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Oznacza to, że pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku) – w zamian za święto przypadające w sobotę – przysługuje jeden dzień wolny, do końca okresu rozliczeniowego (który zazwyczaj stanowi jeden miesiąc kalendarzowy). Za wypadające w sobotę Święto Narodowe Trzeciego Maja takiemu pracownikowi powinien zatem zostać udzielony inny dzień wolny w maju 2025 r., a za wypadające w sobotę Wszystkich Świętych – inny dzień wolny w listopadzie 2025 r. Zatem podczas planowania odpoczynku w 2025 r. zasadnym będzie wykorzystanie dnia wolnego od pracy za 3 maja – dnia 2 maja, oraz za 1 listopada – 10 listopada. Takie rozwiązanie spowoduje, że w 2025 r. będziemy mogli korzystać z dwóch wydłużonych weekendów bez strat w ustawowym wymiarze dni urlopowych. ©℗

opinia

Lepiej przygotować się do zmian

Kalendarz dni wolnych w 2025 r. stwarza dogodne możliwości do planowania długich weekendów oraz efektywnego wykorzystania urlopów wypoczynkowych. Warto przyjrzeć się terminom dni wolnych, by z wyprzedzeniem zaplanować odpoczynek. Rok 2025 przynosi istotną zmianę w zakresie liczby dni ustawowo wolnych od pracy. W wyniku nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy pracownicy zyskają ich aż 14. Dodatkowym dniem wolnym będzie Wigilia. Włączenie 24 grudnia do listy dni wolnych od pracy ma na celu ułatwienie pracownikom lepszego zarządzania czasem w okresie przedświątecznym. Najnowsze zmiany wyłączają także zakaz handlu w niedzielę w trzy niedziele poprzedzające Wigilię, z tym zastrzeżeniem, że pracownik będzie mógł pracować w handlu tylko przez jedną lub dwie niedziele spośród wszystkich trzech. Zmiany te przyczynią się do lepszego równoważenia obowiązków zawodowych z potrzebą odpoczynku w tym szczególnym momencie roku, co należy ocenić pozytywnie. Trzeba jednak pamiętać, że wskazane zmiany wpłyną na organizację pracy w okresie okołoświątecznym. Warto, aby pracodawcy przygotowali się do ich wdrożenia z wyprzedzeniem, tak aby zapewnić sprawne funkcjonowanie i ciągłość działalności w tym wymagającym okresie. ©℗

opinia

Dni wolne. Więcej korzyści czy wyzwań?

Ostatnie zmiany w prawie, przewidujące uczynienie z Wigilii dnia ustawowo wolnego od pracy, stanowią ważny krok w kierunku dostosowania systemu pracy do oczekiwań społecznych. Decyzja ta ma znaczenie zwłaszcza w kontekście wartości rodzinnych i tradycji, które są głęboko zakorzenione w polskiej kulturze. Według badania Pracuj.pl aż 85 proc. respondentów uznaje Wigilię za dzień o specjalnym statusie, co pokazuje, że zmiana prawa może spotkać się z dużą aprobatą społeczną. Ponadto 76 proc. badanych uważa, że taki dzień wolny nie zaszkodzi gospodarce. Z perspektywy pracodawców okres świąteczny to okazja do budowania relacji z zespołem. Skrócenie czasu pracy lub wprowadzenie dodatkowych dni wolnych może pozytywnie wpłynąć na atmosferę w organizacji i zwiększyć lojalność pracowników. Takie podejście sprzyja długofalowej współpracy i budowaniu pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy. Nowe regulacje mogą być krokiem w stronę bardziej przyjaznego modelu pracy, o ile realnie będą uwzględniać zarówno potrzeby pracowników, jak i możliwości pracodawców. Oczywiście konieczne będzie także obserwowanie, jak zmiana wpłynie na różne sektory gospodarki oraz czy korzyści społeczne i pracownicze przeważą nad ewentualnymi wyzwaniami. ©℗