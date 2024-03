Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przedłożony przez Ministra Finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych. Chodzi o możliwość stosowania specjalnych elementów zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniu wyrobów tytoniowych, które nie są wyrobami akcyzowymi (np. tytoń do żucia, tytoń do nosa)" - czytamy w komunikacie.

Najważniejsze rozwiązania

* W związku z planowanym rozszerzeniem unijnego Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace), o wyroby tytoniowe, które nie są wyrobami akcyzowymi (np. tytoń do żucia, tytoń do nosa), nie będzie można zastosować na te wyroby zabezpieczania w postaci znaków akcyzy. Dlatego konieczne jest określenie w tym zakresie innych zabezpieczeń.

* Stosowane tu będą analogiczne rozwiązania, jak w przypadku wyrobów tytoniowych, które sprzedawane są w wolnych obszarach celnych (tzw. duty-free).

* Dzięki nowym przepisom wszystkie wyroby, które zawierają tytoń będą objęte system Track&Trace, wymieniono w materiale.

Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie 20 maja 2024 roku.

(ISBnews)