Polska waluta traciła na wartości wobec euro, franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego. Euro kosztowało 4,31 zł, frank szwajcarski 4,50 zł, a dolar – 3,98 zł.

W poniedziałek rano, ok. godz. 7.30, złoty osłabiał się wobec euro o 0,08 proc., do 4,31 zł, franka szwajcarskiego o 0,08 proc., do 4,50 zł, a do dolara amerykańskiego o 0,02 proc., do 3,98 zł.

W piątek ok. godz. 17.25 euro kosztowało 4,32 zł, dolar 3,99 zł, a frank szwajcarski 4,51 zł.