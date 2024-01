Narodowy Bank Polski (NBP) zakupił w ub.r. 130 ton złota, zwiększając swoje zasoby do ok. 360 ton, tj. 13% wszystkich rezerw, poinformował prezes NBP Adam Glapiński.

"W 2023 roku kontynuowaliśmy zakupy złota. My złoto - decyzję podjęliśmy kilka lat temu - kupujemy, kiedy jest do tego okazja, po korzystnych cenach, korzystnych warunkach. Powiększamy systematycznie zasoby. W 2023 roku powiększyliśmy zasoby kruszcu o 130 ton. […] Posiadamy w tej chwili 360 ton złota i to odpowiada wartości ok. 13% wszystkich rezerw dewizowych" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Polskie rezerwy złota wzrosły o 130 ton r/r i wyniosły 358,7 ton na koniec 2023 r., podano w prezentacji podczas konferencji.

"Powtarzam, że zarząd podjął decyzję, żeby zmierzać do 20%. Kraje bogate, kraje bezpieczne, kraje zasobne mają ok. 20% - powinniśmy tyle mieć. Ale to się 'nie pali', oczywiście" - dodał szef banku centralnego.

Podkreślił, że część tego złota należy przechowywać za granicą. Jako bezpieczne lokalizacje wymienił Londyn i Nowy Jork.

