Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie zapowiedział realizację jednej z obietnic wyborczych. Mowa o zniesieniu obowiązku wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy przez pierwsze 33 dni. "Wprowadzimy zasadę, że toZUS będzie płacił zasiłek już od pierwszego dnia choroby" - czytaliśmy w programie Trzeciej Drogi.

Kosiniak-Kamysz podziękował przedsiębiorcom i określił ich "solą tej ziemi". Mówił również o zmianach, jakie chce wprowadzić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany w ZUS

– Będziemy o was dbać. Będziemy dbać o dialog społeczny. Będziemy dbać o to, aby ten dialog był realny. Z pracodawcami i z pracownikami, z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Ze wszystkimi, a nie z jedną organizacją – przekonywał lider Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– Dialog społeczny zostanie w Polsce odtworzony. Składki na ZUS i wakacje od ZUS-u to jedne z naszych obietnic programowych. Chorobowe płatne przez ZUS od pierwszego dnia, a nie przez pracodawcę, to jeden z konkretów zawartych w naszej umowie koalicyjnej, którą zawarliśmy. Postawienie na odnawialne źródła energii, kasowy PIT, konkrety, które za chwilę będą zrealizowane – mówił Kosiniak-Kamysz.

– To jest sfera naszej odpowiedzialności i fundament – dodał przyszły wicepremier.

Pierwsze obietnice nowego rządu

– Jeszcze nie ma naszego rządu, a już jest In Vitro – powiedział Donald Tusk podczas wtorkowego expose. Tym samym zapowiedział kolejne zmiany, które zamierza wprowadzić "natychmiast".

– Śmialiście się z "babciowego" będzie "babciowe" w tym roku w ramach programu "Aktywna mama". Wypłacimy każdej mamie, każdej rodzinie na opiekę 1500 zł miesięcznie. Ja daję tylko przykłady rzeczy, które ruszą natychmiast – mówił premier.

Premier uzupełnił, że nic, co było dane przez lata, nic co było uprawnieniem Polek i Polaków nie zostanie zabrane. – Ale przecież to nie wystarczy. Wynagrodzenia dla nauczycieli wzrosną o 30 proc. i będzie to wzrost od pierwszego stycznia. Wynagrodzenia dla sfery budżetowej wzrosną o 20 proc. – tak jak obiecaliśmy – mówił Tusk.

Dzisiaj w Sejmie odbędzie się również głosowanie nad proponowanym składem Rady Ministrów.