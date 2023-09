Komisja Europejska nie zgłosiła zastrzeżeń do przejęcia przez Orlen od austriackiej firmy Doppler jej spółki Doppler Energie, operatora 266 stacji paliw działających w Austrii pod marką Turmöl - wynika z decyzji opublikowanej przez KE na stronie instytucji.

Komisja poinformowała, że badając koncentrację, uznała, iż nie wzbudza ona poważnych wątpliwości co do jej zgodności ze wspólnym rynkiem. Zdecydowała więc, że nie zgłasza sprzeciwu i stwierdza, iż transakcja jest zgodna z regułami wspólnego rynku.

W lipcu 2023 r. Orlen ogłosił, że podpisał z Dopplerem umowę zakupu 100 proc. udziałów spółki Doppler Energie - operatora sieci stacji Turmöl. Kwoty transakcji nie podano. Turmöl to trzecia co do wielkości sieć stacji paliw działająca w Austrii, obejmująca 266 obiektów. Jednocześnie ma ok. 14 proc. austriackiego rynku hurtowego paliw.

Zgodnie z informacjami Orlenu blisko połowa nabywanych stacji to obiekty samoobsługowe, które umożliwiają klientom zakup paliwa i płatność za nie bezpośrednio przy dystrybutorze. Na ponad 130 stacjach można zrobić zakupy, a na ok. 80 - skorzystać z oferty gastronomicznej. 25 stacji wyposażonych jest w panele fotowoltaiczne. Dodatkowo spółka, którą przejmie Orlen, udostępnia także sieć ładowarek dla samochodów elektrycznych pod marką Turmström z 35 punktami ładowania w 29 lokalizacjach. W ramach transakcji przejęta zostanie też spółka Austrocard oferująca karty paliwowe dla klientów prywatnych i biznesowych, akceptowane w ponad 500 lokalizacjach w Austrii.(PAP)

