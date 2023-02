Reklama

"Rząd Niemiec i Pałac Elizejski potwierdziły w środę po południu trójstronne spotkanie w stolicy Francji" - pisze portal dziennika "Bild".

Planowana jest wspólna kolacja i krótkie oświadczenia prasowe. W czwartek wszyscy trzej politycy pojadą na szczyt UE w Brukseli.

Macron i Scholz odwiedzili wspólnie Zełenskiego w Kijowie w czerwcu i obiecali swoje poparcie dla przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE.

Zełenski udał się w środę rano do Londynu i spotkał się m.in. z premierem Rishi Sunakiem. Został także przyjęty przez króla Karola III.

Wizyty w Londynie, Paryżu i Brukseli to druga podróż zagraniczna Zełenskiego od czasu rozpoczęcia prawie rok temu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Pierwsza zaprowadziła go w grudniu do Polski i do prezydenta USA Joe Bidena w Waszyngtonie" - przypomina "Bild".

