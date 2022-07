Mimo rosyjskiej dezinformacji, ponad 80 proc. Gruzinów opowiada się za integracją z UE . Pokazuje to każdy sondaż. Wsparcie dla takiego kierunku wyraża zarówno elektorat rządzącego Gruzińskiego Marzenia, jak i opozycji. W 2017 r. w nowej konstytucji zapisano, że wszystkie organy rządowe muszą podejmować wszelkie możliwe kroki na rzecz integracji ze strukturami euroatlantyckimi. Jeszcze przed decyzją Komisji Europejskiej na pokojowe demonstracje uliczne wyszły tłumy ludzi, by pokazać poparcie dla dołączenia do UE. Takich manifestacji nie było od czasu upadku Związku Radzieckiego, od lat 90. W samym Tbilisi mogło manifestować nawet 150 tys. ludzi. Społeczeństwo gruzińskie jest w wielu sprawach podzielone, ale w tej najważniejszej akurat nie. Tu nie ma żadnych kontrowersji. Chcemy do UE.