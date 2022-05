Krajem z tego samego regionu Europy, który ma znacznie wyższy wskaźnik dzietności, są na przykład Czechy. Żeby zrozumieć różnicę, trzeba spojrzeć na współczynnik płodności (to liczba urodzeń na 1000 kobiet) Polek i Czeszek w podziale na grupy wiekowe. Wyliczenia profesor Kotowskiej (patrz: grafika) pokazują dwie prawidłowości. Po pierwsze Czeszki rodzą więcej dzieci niż Polki. W ich przypadku najwyższa liczba na 1000 kobiet to ponad 111; w przypadku Polek to niespełna 98 dzieci. Jednak oprócz liczb ważny jest także kształt krzywej według wieku. W 2000 r. wykres dla Polski i Czech był podobny - przypominał stromą górę ze szczytem, czyli najwyższym współczynnikiem dla grupy 25-29 lat. W obu krajach od tego czasu nastąpiło przesunięcie, jeśli chodzi o urodzenia w podziale na wiek, spowodowane tym, że kobiety powyżej 29. roku życia zaczęły rodzić częściej. W Czechach doszło do rewolucji, bo liczba urodzeń dla grupy 25-29 lat i 30-34 lata stała się porównywalna - na wykresie widać wyraźne wypłaszczenie. Co więcej w 2019 roku najwyższy współczynnik płodności wystąpił właśnie w tej starszej grupie. Tymczasem w Polsce, choć więcej dojrzalszych kobiet rodzi, to w przeciwieństwie do Czech jest ich sporo mniej. Stąd nadal pik urodzeń występuje w grupie 25-29 lat. A do tego - jak tłumaczy prof. Kotowska - spadają nam współczynniki w młodszych grupach wiekowych.