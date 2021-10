Dzięki milionom ankiet wypełnionych w ostatnich miesiącach przez użytkowników serwisu Ceneo.pl w ramach Programu Zaufanych Opinii, kolejny raz wyróżniono i nagrodzono w 15 kategoriach najbardziej zaufane firmy w branży e-commerce.

Najlepsze sklepy internetowe 2021

Zestawienie Ceneo.pl to nie tylko najstarszy i największy ranking e-sklepów w Polsce, ale też rzetelny program badania satysfakcji i zachowań zakupowych klientów. „- Taka jest też geneza tego rankingu, który zaczęliśmy tworzyć już 12 lat temu, by na podstawie opinii samych użytkowników, czyli najlepszego źródła, wybierać tych najlepszych z najlepszych. Jesteśmy bardzo dumni z tego raportu, bo odzwierciedla on rzeczywisty odbiór sklepów przez klientów, co czyni go wyjątkowym i bardzo wiarygodnym” - podkreśla Radek Tyszko, Sales Director w Ceneo.pl.

14 października, podczas uroczystego wydarzenia, które i w tym roku transmitowane było online, poznaliśmy laureatów 15 kategorii, wybranych spośród 26 tysięcy sklepów zarejestrowanych na Ceneo.pl. Dodatkowo, podczas transmisji, o najlepszych strategiach dialogu z klientem oraz o metodach radzenia sobie z negatywnymi opiniami opowiadali goście specjalni wydarzenia: Monika Czaplicka, twórczyni popularnego fanpage’a Kryzysy w social mediach wybuchają w weekendy oraz Paweł Tkaczyk, autor m.in. takich pozycji jak: Narratologia, Zakamarki marki czy Grywalizacja.

Jak proaktywnie reagować na negatywne opinie, jak zmapować ewentualne kryzysy i sprawić, by klienci byli zadowoleni z zakupów online, wiedzą doskonale laureaci tegorocznego rankingu. Przyznane przez Ceneo.pl statuetki dają dodatkową gwarancję, że wyróżnione zostały najbardziej rzetelne firmy z branży e-commerce.

Zwycięzcy 12. Rankingu Zaufanych Sklepów Ceneo.pl:

Budowa i ogród: sklepbaterie.pl

Dla dziecka: krainazabawy.pl

Dom i wnętrze: nakrywamy.pl

Hobby i zwierzęta: fera.pl

Kultura i rozrywka: dvdmax.pl

Moda i dodatki: wittchen.pl

Motoryzacja: intercars.pl

RTV i AGD: maxelektro.pl

Styl życia: n69.pl

Technologia: gsm24.pl

Uroda i zdrowie: manada.pl

Debiuty: armodo.pl

Kup Teraz: manada.pl

Dostawcy: InPost

Wybór Użytkownika: zooart.com.pl

Każdy udany zakup tworzy wyjątkową historię!

Siłą rankingu Ceneo są autentyczne rekomendacje użytkowników. „- Ta nagroda pokazuje, że warto jest dbać o każdy detal” – podkreśla Michał Pańko, eCommerce performance & marketing coordinator w firmie Wittchen, zwycięzca w kategorii Moda i dodatki. Zarówno jakość obsługi, jak i przebieg transakcji oraz sposób dostawy mają znaczący wpływ na decyzje podejmowane przez kupujących w sieci. Oprócz kategorii branżowych, w rankingu, użytkownicy Ceneo.pl mieli także możliwości wskazania w bezpośrednim głosowaniu, który sklep ich zdaniem zasługuje na tytuł Zaufanego Sklepu 2021. To jedyna kategoria, w której sklepy oceniane były bezpośrednio w internetowym głosowaniu. W tym roku nagroda w kategorii Wybór Użytkownika przypadła: zooart.com.pl

Relacja z Gali do obejrzenia tutaj: