Należy do nich stosowana w Łukasiewicz – ICSO „Blachownia”, technologia wytwarzania poli (siarczku fenylenu) (PPS), niepalnego polimeru konstrukcyjnego o dużej odporność na czynniki chemiczne, który wytrzymuje temperatury aż do 240°C. Jest też łatwy w obróbce – przetwarzać go można metodą wytłaczania i wtrysku, co pozwala na uzyskanie nawet stosunkowo skomplikowanych kształtów. Jednocześnie poddaje się recyklingowi w stu procentach, a co za tym idzie, jego stosowanie jest „trendy”. Szczególnie zainteresowany tym tworzywem jest przemysł samochodowy, gdyż użycie elementów polimerowych zamiast metalowych pozwala na obniżenie wagi pojazdu , a co za tym idzie – zużycia paliwa. Rosnący udział w rynku samochodów elektrycznych także otwiera przed PPS nowe perspektywy zastosowań – jego niepalność ma tutaj szczególnie duże znaczenie.