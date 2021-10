I edycja Europejskiego Forum Przyszłości była poświęcona najistotniejszym wyzwaniom cywilizacyjnym, społecznym i gospodarczym współczesnego świata. – W trakcie trzech dni wydarzenia, Stadion Śląski odwiedziło łącznie ponad 8 tys., gości, a transmisje online z debat i wydarzeń towarzyszących śledziło ponad 30 tys. widzów. Wśród gości było 330 prelegentów, którzy wzięli udział w 60 panelach dyskusyjnych – wylicza Łukasz Oprawski, prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju, organizatora Forum. Wszystko relacjonowało ponad 200 akredytowanych dziennikarzy i fotoreporterów, a całość nie odbyłaby się bez zaangażowania 94 partnerów.

Rozwój na uczciwych zasadach

– Stoimy przed wielkim wyzwaniem i chcemy uniknąć błędów poprzedniej transformacji, kiedy z regionu i kraju wyjechało za pracą i lepszym życiem wielu ludzi. Chcemy się rozwijać na uczciwych zasadach, w oparciu o potencjał, który drzemie w regionie i stworzyć warunki dla dobrej przyszłości dla nas wszystkich – mówił podczas otwarcia Forum Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, pomysłodawca i gospodarz wydarzenia. W formie listownej do uczestników EFP zwrócili się podczas inauguracji imprezy także premier Jarosław Kaczyński, szef rządu Mateusz Morawiecki oraz prezydent RP Andrzej Duda. Politycy podziękowali pomysłodawcom wydarzenia za organizację Forum i wyrazili nadzieję, że inicjatywa na stałe zagości na mapie gospodarczych wydarzeń w Polsce.

Elektromobilność i paliwa przyszłości

Pierwszy dzień EFP upłynął pod znakiem debaty o przyszłości europejskiej gospodarki oraz sytuacji na rynku nowoczesnych technologii. Podczas sesji plenarnych przedstawiono tajniki regionalnej strategii innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z elektromobilnością i paliwami przyszłości.

Gala nagród na koniec pierwszego dnia EFP

Gala nagród Europejskiego Forum Przyszłości w Filharmonii Śląskiej zakończyła pierwszy dzień wydarzenia. Nagrody w sześciu kategoriach przyznano osobom, firmom i instytucjom, które mają bezpośredni wpływ na przyszłość regionu, jego rozwój, transformację oraz promocję. Zwieńczeniem gali był koncert, w którym orkiestrę Filharmonii Śląskiej poprowadził hologram.

25-lecie KSSE

Najważniejszymi wydarzeniami drugiego dnia Forum było podpisanie porozumienia pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu, a także rozstrzygnięcie konkursu startupowego InSilesia Investment SFR Competition.

Porozumienie pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu dotyczy wzajemnej współpracy na rzecz wspierania międzynarodowej ekspansji i promocji gospodarczej polskich przedsiębiorstw oraz pozyskiwania inwestorów. – Chcemy pomóc naszym przedsiębiorcom w ekspansji eksportowej na cały świat i myślę, że wkrótce będziemy mogli mówić o kolejnych projektach. Ważne jest tworzenie miejsc pracy, ich utrzymanie – mamy ich dzisiaj 90 tys., ale też wiemy, jak dzisiaj jest ważne, żeby wychodzić na świat – powiedział dr Janusz Michałek, prezes zarządu KSSE, która podczas Europejskiego Forum Przyszłości świętowała swoje 25-lecie.

Rozstrzygnięcie konkursu dla startupów

W czwartek, 7 października wieczorem poznaliśmy rozstrzygnięcie konkursu inSilesia Investment SFR Competition. Pierwsze miejsce i 100 tys. zł zdobył Piotr Niedziela ze StorkJet. Druga nagroda i 30 tys. zł trafiły do Adama Cellary i Damiana Sromka z RealEye, a trzecia i 20 tys. zł do Adama Kukofki z Progresja New Materials. Na celowniku organizatorów konkursu dla startupów towarzyszącemu Europejskiemu Forum Przyszłości były innowacyjne produkty, usługi i procesy, które znajdą zastosowanie w regionach wdrażających procesy transformacji gospodarczej oraz w regionach postindustrialnych. Łącznie, do InSilesia Investment SFR Competition wpłynęło aż sto zgłoszeń. Na Stadionie Śląskim, podczas finałowej pitching session zmierzyła się finałowa dwudziestka. Konkurs dla startupów to wspólna inicjatywa Śląskiego Funduszu Rozwoju i słynnego akceleratora z Doliny Krzemowej – Plug and Play.

Lot w przyszłość

Trzeci dzień Europejskiego Forum Przyszłości zdominowały trzy tematy: lotnictwo, koleje i egaming. Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów odbyły się na Śląsku już po raz trzeci, tym razem jako wydarzenie towarzyszące EFP. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji było "Przemysł lotniczy, dronowy i kosmiczny, jako sektory gospodarcze umożliwiające rozwój regionu". W ramach konferencji zaplanowano m.in. panele poświęcone przyszłości lotnictwa w perspektywie pandemii koronawirusa. Ponadto w programie znalazła się debata na temat wykorzystania dronów w przestrzeni zurbanizowanej, współpracy międzynarodowej w tym przemyśle czy budowa potencjału technologicznego polskich przedsiębiorstw w przemyśle kosmicznym. Nie zabrakło także pokazów dronów i wyścigu, które odbywały się nad płytą Stadionu Śląskiego.

Kolej filarem Zielonego Ładu UE

Nie lotnictwo, a kolej ma być filarem Zielonego Ładu w Unii Europejskiej. Stąd cały cykl debat pod hasłem „Europejski transport kolejowy 2050”. Jego gospodarzem były Koleje Śląskie, które w Chorzowie świętowała jubileusz 10-lecia. – O tym, jak długą drogę pokonaliśmy od 2011 do 2021 roku najlepiej świadczą liczby. W pierwszym roku działalności przewieźliśmy 1,8 mln pasażerów, a w przedpandemicznym 2019 roku 20,4 mln. Kapitał zakładowy spółki wzrósł w tym czasie z 15 mln zł do 140 mln zł – wylicza Patryk Świrski, prezes Kolei Śląskich.

E-sport przyciągnął tłumy przed komputery

Jednym z wielu wydarzeń towarzyszących I edycji Europejskiego Forum Przyszłości był turniej o Puchar Narodowej Drużyny Esportu, który został rozegrany w trzecim dniu EFP. Wydarzenie transmitowane na platformie Twitch zgromadziło największą publiczność online. Na zaproszenie Łukasza Trybusia, prezesa Esports Association, specjalnie do Chorzowa przyleciał Vlad Marinescu, prezes Międzynarodowej Federacji Esportu (IESF – International Esports Federation).