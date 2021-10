Niedziałające oświetlenie lub problemy z instalacją elektryczną to natomiast problemy, których obawiają się nawet najbardziej zacięte, domorosłe złote rączki. Im bardziej skomplikowana awaria, tym przecież większa szansa na wystąpienie potencjalnych komplikacji. Co powinno się w takim wypadku zrobić? Oczywiście wypełnić specjalny formularz on-line i zamówić sprawdzonego fachowca, który na miejscu pojawi się jeszcze tego samego dnia. Czy realnie jest to w ogóle możliwe?

Stan lokalnego rynku usług fachowców w Polsce

W dobie swobody w promocji usług większość użytkowników Internetu dobrze wie, z czym wiąże się wyszukiwanie fachowców on-line. Tysiące ogłoszeń od lokalnych "self-made manów", którzy za "sąsiedzką" cenę pomogą zarówno w wymianie termostatu w lodówce, jak i odnowieniu amortyzatorów bębna pralki. Wyłowienie osoby, która ma faktycznie doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka, hydraulika czy serwisanta AGD nierzadko graniczy z cudem. Nie pomagają również skąpe informacje kontaktowe oraz niejasne terminy.

Próby kontaktu z pojedynczymi wykonawcami najczęściej kończą się informacją o napiętym grafiku lub bardzo późnym terminie realizacji. Nawet jeśli uda nam się dodzwonić do fachowca, który jest w stanie nas obsłużyć, prawdopodobnie czeka nas kilka dni bez sprawnej lodówki czy pralki. Rynek fachowców to oczywiście miejsce pełne prawdziwych talentów i ludzi pragnących pomóc innym, ale znalezienie "tego jedynego" okupione jest mnóstwem czasu i straconych nerwów.

Jak zamówić sprawdzonego fachowca przez Internet?

Przykry stan lokalnego rynku usług fachowców od jakiegoś czasu zmienia platforma usterka.pl, ze swoją propozycją zamawiania wykonawców wyłącznie przez Internet. Usługa dostępna jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu i opiera się w całości na własnych pracownikach i stałym cenniku godzinowym. Klient poszukujący fachowca samodzielnie wybiera dogodny termin wizyty oraz krótko opisuje swoje zapotrzebowanie. Platforma sama wybiera odpowiednią specjalizację, a klientowi nie pozostaje nic innego niż czekać. No właśnie, jak długo czeka się na fachowca z usterka.pl?

Czas oczekiwania na wykonawcę i cennik usług to dwa najważniejsze czynniki każdego zamówienia na "Usterce". Rozwiązanie, które proponuje platforma, jest proste i skuteczne. Fachowiec zjawia się na miejscu dokładnie o wskazanej w internetowym formularzu godzinie. Warto zaznaczyć, że w skrajnych wypadkach istnieje możliwość zamówienia specjalisty jeszcze tego samego dnia. Platforma deklaruje, że większość usług kończy się w ciągu godziny, a firma oferuje stały cennik. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia tj.: koszt dojazdu, diagnoza i naprawa, są z góry wliczone w opłatę, którą można uiścić gotówką oraz kartą.

Naprawa pralek i zmywarek na platformie usterka.pl

Usterka cieszy się szczególną popularnością wśród klientów poszukujących specjalistów od sprzętu AGD m.in.: pralek i zmywarek. Platforma od niedawna oferuje swoisty serwis AGD, w którym to właśnie klient określa swoje potrzeby. Serwisanci posiadają uprawnienia konieczne do pracy przy instalacji elektrycznej, podłączania płyty indukcyjnej, czy do podbicia gwarancji urządzenia. Każdy fachowiec z usterka.pl wyposażony jest w specjalną odzież firmową z logo platformy, a serwis gwarantuje przeprowadzenie napraw przy użyciu najlepszego dostępnego na polskim rynku sprzętu.

Nagła awaria pralki lub zmywarki nierzadko oznacza konieczność zmiany planu dnia, a w skrajnych sytuacjach nawet całego tygodnia. Fachowcy z usterka.pl zadbają o to, byś nie martwił się o czyste ubrania i talerze. Do niewątpliwych zalet serwisu należy jego szeroki zakres usług. Uszkodzenie bębna pralki, niedziałający programator, zapychający się odpływ, problem z twardą wodą, czy osadzający się kamień to tylko kropla w morzu problemów, które rozwiązują. Pralki i zmywarki to urządzenia o stosunkowo skomplikowanej budowie, więc nie dziwi fakt, że coraz więcej domowników poszukuje przetestowanych w boju serwisantów, rezygnując z naprawy na własną rękę. Zamów serwis AGD.

W oczekiwaniu na fachowca warto zapoznać się z działem porad na stronie usterka.pl. Z tygodnia na tydzień gromadzi się tam baza najpopularniejszych awarii sprzętu elektronicznego, urządzeń AGD, czy instalacji hydraulicznych. Warto zaznaczyć, że serwis zachęca do samodzielnej diagnozy usterki i pomaga zrozumieć naturę awarii. Fachowcy z usterka.pl chętnie dzielą się swoimi uwagami i poradami podczas wykonywania zlecenia, a stali klienci cenią sobie dodatkową wartość wizyty w postaci pozyskanej wiedzy. Szybkie terminy, prosty formularz i stały cennik z pewnością przekonają nawet największego sceptyka, aby chociaż powierzchownie zapoznał się z ofertą platformy usterka.pl.