Koronawirus zmienił obraz rynku turystycznego, zmuszając działające na nim podmioty do adaptowania się do nowych warunków i potrzeb klientów. Według danych Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC), globalne straty tego rynku w 2020 roku wyniosły aż 4,5 biliona dolarów, pozbawiając zatrudnienia aż 62 miliony osób. Trudny okres przeżywa również polski sektor turystyczny, który zapewnia pracę dla ponad 700 tysięcy osób, wytwarzając ponad 6 proc. PKB. To jedna branż, mających największy wpływ na całą rodzimą gospodarkę. Jako ważny element modelu funkcjonowania Polaków, ma przełożenie nie tylko na wielkość konsumpcji, ale także na: inwestycje, eksport, import oraz poziom zatrudnienia.

Podczas zbliżającej się, premierowej edycji Europejskiego Forum Przyszłości, poświęconej najistotniejszym wyzwaniom cywilizacyjnym, społecznym i gospodarczym współczesnego świata, uczestnicy debaty „Turystyka w dobie postcovid – #StayHomeToday to #TravelTomorrow” zastanowią się nad tym, czy i jakie pozytywne zmiany zaszły ostatnio w tej branży oraz czy miały one charakter stały czy okresowy.

Rozmowa dotyczyć będzie również nowych trendów w zachowaniach gości i turystów. Już dziś można zauważyć, że wielu Polaków, w obawie przez zakażeniem, wybiera mniej odległe destynacje oraz takie oferty lub ich wariacje, które umożliwią ich bezpłatne anulowanie w razie pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej. Czy któreś z tych zachowań staną się dominujące i zostaną z nami na stałe? Czy dzięki nim powstaną nowe produkty i usługi? Na te i szereg innych pytań postarają się odpowiedzieć przedstawiciele branży turystycznej.

Debata odbędzie się trzeciego dnia Europejskiego Forum Przyszłości, w piątek 8 października o godz. 12:00 w Nowym Centrum Konferencyjnym na terenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

