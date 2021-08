"Dlaczego Joe Biden jest na wakacjach? Nie sądzę, by przez cały weekend odpowiedział na chociaż jedno pytanie ze strony prasy, to przerażająca sytuacja" - mówił w niedzielę na antenie Fox News republikański senator Jim Jordan.

"Nikt, kto uważa się za prezydenta USA, nie powinien być na wakacjach, gdy wokół rozpada się świat. To dalszy ciąg zaniedbywania obowiązków..." - napisała na Twitterze republikańska kongresmenka Lauren Boebert.

Jak zauważa Fox News, działania rządu Bidena wobec Afganistanu są też krytykowane przez polityków Partii Demokratycznej.

"Tego nie da się ukryć. Sytuacja w Afganistanie to kolejny powód do wstydu dla tej administracji. Proces wycofywania się (sił USA z Afganistanu - PAP) nie zapowiadał się łatwo, ale nie musiało do tego dojść" - komentował na Twitterze demokratyczny kongresmen Vincente Gonzalez.

Inny demokratyczny członek Izby Reprezentantów Dean Phillips powiedział, że sytuacja w Kabulu przypomina mu pospieszną ewakuację Amerykanów z Sajgonu w 1975 r. po zdobyciu tego miasta przez siły Północnego Wietnamu.

Biały Dom opublikował w sobotę na Twitterze zdjęcie Bidena, który w sobotę uczestniczył z Camp David w wideokonferencji z urzędnikami zajmującymi się bezpieczeństwem narodowym. Rozmowa dotyczyła sytuacji w Afganistanie - informuje Fox News.

Letnia rezydencja prezydenta USA w Camp David jest w pełni wyposażona we wszystkie bezpieczne systemy łączności, a amerykańscy przywódcy w przeszłości używali jej nie tylko do wypoczynku, ale także z niej pracowali - przypomina telewizja. Biały Dom nie odpowiedział w niedzielę na prośbę stacji o skomentowanie zarzutów republikańskich kongresmenów wobec Bidena.

Afgańscy talibowie w niedzielę wkroczyli do Kabulu. Wykorzystując wycofanie się międzynarodowych sił wojskowych pod dowództwem USA, przejęli kontrolę nad krajem. Dotychczasowy, popierany przez Stany Zjednoczone rząd upadł, a prezydent kraju Aszraf Ghani uciekł za granicę. Z zabezpieczanego przez wojska USA lotniska w Kabulu trwa ewakuacja obywateli państw zachodnich i ich afgańskich współpracowników.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zapowiedział w poniedziałek, że Biden wkrótce publicznie odniesie się do sytuacji w Afganistanie.