Problemy biegaczki zaczęły się, gdy publicznie skrytykowała błąd działaczy, przez który do sztafety 4 x 400 m nie zostały dopuszczone trzy zawodniczki. W trybie awaryjnym sztab zdecydował o wystawieniu Cimanouskiej, która do takiego dystansu się nie przygotowywała, trenując biegi na 100 i 200 m. Z powodu krytyki z jej strony działacze nie dopuścili jej także do poniedziałkowego biegu na 200 m i usiłowali przekonać, by złożyła samokrytykę i wróciła do kraju. Cimanouska przeprosiła przez telefon ministra sportu Siarhieja Kawalczuka, ale odmówiła wyjazdu, obawiając się represji. W niedzielę działacze próbowali siłą umieścić ją w samolocie, jednak dzięki pomocy japońskiej policji udało się jej uniknąć wyjazdu. Narodowy Komitet Olimpijski (NAK), kierowany przez prezydenckiego syna Wiktara Łukaszenkę, ogłosił, że wycofanie sprinterki z biegu na 200 m było związane z jej „stanem emocjonalno-psychologicznym”. Międzynarodowy Komitet Olimpijski czeka na wyjaśnienia NAK.