"Rządowy fundusz Polski Ład to 20 miliardów złotych, jakie zapewnią bezprecedensowe, niespotykane w historii Polski wsparcie na poziomie od 80 do aż 95 proc. finansowania inwestycji, które pokryjemy w ramach wyrównywania szans i zasypywania różnic rozwojowych. To rewolucja inwestycyjna i najlepsza zmiana we współpracy rządu i samorządów. Polska jest jedna - dbajmy o nią i zmieniajmy wspólnie dzięki Polskiemu Ładowi" - napisał w poniedziałek na Facebooku szef rządu.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.