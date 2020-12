Ten trend był do przewidzenia. W 1934 r. Nowa Fundlandia, brytyjskie dominium o statusie porównywalnym z Australią czy Kanadą, na fali zapaści gospodarczej zawiesiła demokrację i oddała władzę w ręce powołanej przez Londyn komisji ekspertów. Długofalowym efektem była likwidacja dopiero powstającej państwowości i przyłączenie do Kanady w 1949 r. Rezygnację z procedur demokratycznych łatwo uzasadnić w oczach społeczeństwa, gdy staje ono przed poważnymi wyzwaniami ekonomicznymi bądź zdrowotnymi. Zwłaszcza że – jak pokazały sondaże z wiosny i lata – w większości krajów Europy narody reagowały na COVID-19 wzrostem poparcia dla rządzących, co ci odbierali jako carte blanche do dowolnej reakcji. Dobrym przykładem są Węgry, o których obok pisze Dominik Héjj.