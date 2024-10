Zamieszczamy kolejne odpowiedzi na pytania dotyczące inwentaryzacji. Skupiamy się dziś na spisie z natury, którynadal stanowi zasadniczy sposób okresowego ustalania i sprawdzania stanu aktywów oraz aktualizacji ich wartości.

PYTANIE:Jak postępować w przypadku spisu z natury zapasów w opakowaniach zbiorczych?

ODPOWIEDŹ: Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji (komunikat nr 2 ministra finansów z 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów; Dz.Urz. Min.Fin. z 2016 r. poz. 55; dalej: stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji) wskazuje, że ustalenie ilości zapasów znajdujących się w oryginalnych, zamkniętych i nienaruszonych opakowaniach fabrycznych (dostawcy) – np. w kartonach, paletach, workach, beczkach – wymagałoby otwarcia opakowań zbiorczych, co byłoby nieekonomiczne. Z tego powodu pomiar stanu takich zapasów polega na przeliczeniu liczby opakowań zbiorczych i przemnożeniu jej przez podaną na nich deklarowaną zawartość pojedynczego opakowania, po uprzednim upewnieniu się, że z dużym prawdopodobieństwem stan deklarowany na każdym opakowaniu odpowiada rzeczywistemu. W tym celu wybiera się jedno lub więcej przypadkowo dowolnie wybranych opakowań zbiorczych, otwiera się je i liczy ich zawartość. Jeżeli wyniki wyrywkowych ustaleń (rodzaj przechowywanego przedmiotu, jego ilość i jakość) są zgodne z danymi podanymi na opakowaniach, to w toku spisu liczy się wyłącznie opakowania zbiorcze. W razie występowania niezgodności rzeczywistej zawartości wybranego opakowania zbiorczego z zadeklarowanym na nim stanem konieczne jest przeprowadzenie większej liczby prób. Z kolei w razie istotnych niezgodności, stwierdzanych podczas kolejnych prób, zawartość wszystkich opakowań zbiorczych wymaga przeliczenia (sprawdzenia).

PYTANIE:Jak przeprowadzić spis z natury zapasów sypkich, złomu i innych trudno mierzalnych składników? Jakie są przesłanki pomiaru szacunkowego?

ODPOWIEDŹ: Pomiar szacunkowy stosuje się, jeżeli pomiar stanu zapasów drogą przeliczenia, zważenia lub ustalenia objętości jest niewykonalny, nieopłacalny lub uciążliwy (przesypywanie, przeważenie, przetransportowanie), a zarazem obarczony błędem. Zapasy przechowywane na otwartym terenie lub materiały sypkie mogą bowiem zmieniać swoje rozmiary (objętość, wagę) w zależności od okresu ich składowania, warunków atmosferycznych.

Pomiar szacunkowy jest stosowany w szczególności do ustalenia zapasów składowanych w hałdach lub stertach na otwartym terenie (np. węgiel, piasek), w dużych zbiornikach, np. w silosach (np. cement, ziarno) czy cysternach (np. paliwa płynne, oleje).

Przy pomiarze szacunkowym wyznacza się akceptowaną (dopuszczalną) niedokładność pomiaru. W zarządzeniu w sprawie inwentaryzacji lub w instrukcji inwentaryzacyjnej jednostki kierownik określa:

asortymenty zapasów, których stan ustala się drogą pomiaru szacunkowego;

akceptowany, w związku z niedokładnością techniki szacowania, przedział różnicy między stanem ustalonym drogą pomiaru szacunkowego a stanem ewidencyjnym. Jeżeli różnica stanów mieści się w akceptowanym przedziale, za stan rzeczywisty uznaje się stan ewidencyjny.

Warto pamiętać, że wyniki spisu składnika zapasów drogą pomiaru szacunkowego wpisuje się do arkusza spisowego na ogólnych zasadach. Jednocześnie do arkusza dołącza się protokół pomiaru, w którym podaje się dane stanowiące podstawę szacunku (rodzaj bryły, jej wymiary, ciężar właściwy składnika zapasów, jego waga). Protokół podpisuje zespół spisowy i ewentualnie kontroler spisowy.

Ramka 1

Pomiar szacunkowy zapasów (fragment instrukcji) Pomiar szacunkowy zapasów, które można uformować w bryły, polega na ustaleniu stanu ilościowego zapasów w dwóch etapach:

hałdy, w których są składowane zapasy formuje się w odpowiedni kształt, możliwie najbardziej zbliżony do bryły geometrycznej, na przykład równoległościanu, ostrosłupa foremnego lub stożka; pomiar parametrów takiej bryły i zastosowanie odpowiednich wzorów matematycznych pozwala obliczyć jej objętość.

Można zrezygnować z formowania brył, jeżeli dokładniejsze wyniki pomiaru uzyska się, angażując wyspecjalizowane osoby, na przykład geodetów bądź korzystając z usług innych specjalistów;

następnie ustala się stan ilościowy składnika, mnożąc objętość tej bryły przez ciężar właściwy zapasu; jeżeli ciężar ten nie jest znany, waży się kilka próbek pobranych z różnych części hałdy i ustala przeciętny ciężar właściwy; w przypadku zapasów wrażliwych na czynniki środowiskowe (wilgotność, temperatura) jest wskazane odpowiednie przeliczenie z uwzględnieniem wahań ich ciężaru właściwego.

Pomiar taki przeprowadzają zazwyczaj osoby z uprawnieniami do szacowania w obecności kontrolera spisowego. ©℗

Ramka 2

Pomiar szacunkowy zapasów sypkich (przykład ze stanowiska KSR w sprawie inwentaryzacji) W młynie przechowuje się zakupione ziarno pszenicy i żyta w silosach o kształcie walców. Wszystkie silosy mają identyczne wymiary: średnica 6 m oraz wysokość 6,5 m. Silosy są wewnątrz wyskalowane. Spis z natury ziarna przechowywanego w silosach przebiega następująco: 1) przed pomiarem jest oceniana górna powierzchnia zapasów w silosie pod kątem ewentualnych znaczących nierówności powierzchni (duże zagłębienia lub wybrzuszenia) i w razie potrzeby wyrównuje się takie nierówności, np. przez nadmuch powietrza; 2) ustala się poziom górnej powierzchni ziarna na podstawie podziałek znajdujących się w skali zamieszczonej na wewnętrznej ścianie zbiornika; 3) w arkuszu spisowym zapisuje się poziom wypełnienia silosu w metrach z zaokrągleniem do 0,1 m. W celu przeliczenia stanu ziarna na tony stosuje się wzór matematyczny na objętość walca (V = π x r2 x h, gdzie: r – promień podstawy oraz h – wysokość walca), uwzględniając właściwości fizyczne zbóż (ciężar 1 m3, w zależności od wilgotności, wynosi: dla pszenicy 750–800 kg, dla żyta 650–750 kg). Uwzględniając stopień wilgotności ziarna, przyjęto do przeliczeń wagowych następujący ciężar: pszenicy – 800 kg/m3, żyta – 750 kg/m3. Podczas spisu ustalono, że poziom wypełnienia silosu wynosi dla: a) pszenicy – 4 m, b) żyta – 2,2 m. Przeliczenie zapasów ziarna podlegających spisowi: a) pszenica:

objętość: π x 32 (promień silosu w metrach) x 4 (spisana wysokość w metrach) = 113,04 m3

waga: 113,04 m3 x 800 kg/m3 = 90 432 kg = 90,432 t

b) żyto:

objętość: π x 32 (promień silosu w metrach) x 2,2 (spisana wysokość w metrach) = 62,17 m3

waga: 62,17 m3 x 750 kg/m3 = 46 627,5 kg = 46,628 t

Uzyskane wyniki są wielkościami przybliżonymi ze względu na to, że: – nie jest możliwe uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni silosu, – pomiar poziomu ziarna następuje z dokładnością do 0,1 m, – stopień wilgotności ziarna został przyjęty na podstawie subiektywnej oceny. ©℗

PYTANIE: Jak oceniać przydatność środków trwałych? Czy można to robić w trakcie inwentaryzacji składników majątku ruchomego?

ODPOWIEDŹ: Tak, w przypadku stwierdzenia w roku bieżącej działalności jednostki albo w trakcie inwentaryzacji składników majątku ruchomego, które:

nie są wykorzystywane w realizacji zadań starostwa lub

które nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny lub niemożność współpracy ze sprzętem typowym, albo

posiadają wady lub uszkodzenia, zagrażają bezpieczeństwu użytkowników albo najbliższego otoczenia, lub całkowicie utraciły wartość użytkową, lub są technicznie przestarzałe,

kierownik może powołać komisję do oceny przydatności tych składników do dalszego użytkowania.

W skład komisji może powołać co najmniej trzy osoby spośród pracowników jednostki. Komisja przedstawia propozycje dotyczącego dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego, z przeznaczeniem do odpowiedniego (zgodnego z przepisami) zagospodarowania. W takiej sytuacji komisja sporządza protokół z przeprowadzonej oceny składników rzeczowych majątku ruchomego. Załącza do niego wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, z propozycją sposobu zagospodarowania tych składników. [wzór 1]

WZÓR 1

Protokół oceny przydatności środków trwałych Komisja w składzie: 1. ………………………………. – przewodniczący 2. ………………………………. – członek 3. ………………………………. – członek dokonała w dniu …………………………….. oględzin niżej wymienionych środków trwałych i stwierdziła, że z uwagi na zużycie nadają się one jedynie do ………………….. W związku z powyższym nakazuje się …………………………………………. (środków trwałych, środków trwałych w używaniu, wyposażenia).

Lp. Nazwa środka Nr inwentarzowy Ilość Cena Wartość RAZEM

Słownie złotych: …………….........................…………………………… (wpisać wartość) Podpis członków komisji: 1. ………………………….. 2. ………………………….. Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej: 3. ………………………….. ........………………………….. (imię i nazwisko) Zatwierdzam: ……………………………………………. ………………………………… data……………. (podpis i pieczęć kierownika) (miejscowość) ©℗

Przy czym to kierownik jednostki decyduje o zakwalifikowaniu składników majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego lub zużytego oraz o sposobie jego zagospodarowania. Po zatwierdzeniu przez kierownika protokołu zazwyczaj powołana zostaje komisja likwidacyjna w składzie co najmniej trzyosobowym, która dokonuje zniszczenia majątku ruchomego. Z czynności zniszczenia komisja likwidacyjna sporządza protokół. [wzór 2] Jest on przekazywany do wydziału organizacyjnego, aby nanieść zmiany w księgach inwentarzowych. Ponadto musi trafić do głównego księgowego, aby nanieść zmiany w ewidencji księgowej.

WZÓR 2

Protokół likwidacji środków trwałych (środków trwałych w używaniu) Komisja w składzie: 1. ………………………………. – przewodniczący 2. ………………………………. – członek 3. ………………………………. – członek 4. ………………………………. – członek Zgodnie z protokołem oceny przydatności składników majątku ruchomego wnioskujemy o likwidację następujących …………………………………….. (środków trwałych, środków trwałych w używaniu, wyposażenia).

Lp. Nazwa środka Cechy identyfikacyjne, w tym nr inwentarzowy Ilość Cena Wartość Przyczyny zniszczenia Data zniszczenia Sposób fizycznej likwidacji RAZEM

Słownie złotych: ……………………………………… (wpisać wartość) Podpis członków komisji: Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej: 1. ………………………….. ………………………….. 2. ………………………….. ………………………….. 3. ………………………….. ………………………….. 4. ………………………….. ………………………….. (imię i nazwisko) Zatwierdzam: …………………………………. (podpis i pieczęć kierownika) ………………………… data……………. (miejscowość) ©℗

PYTANIE: Jak należy dokumentować spis z natury?

ODPOWIEDŹ: Spis z natury musi być udokumentowany w postaci arkusza spisowego. Na arkuszu komisja inwentaryzacyjna (zespół spisowy) zapisuje stan majątku ustalony podczas spisu. Komisja inwentaryzacyjna ogranicza się do wypełnienia górnej części arkusza (skład komisji, osoba odpowiedzialna materialnie, rodzaj inwentaryzacji, czas trwania spisu) oraz rubryk dotyczących rodzaju i ilości mienia. Rubryki „Cena jednostkowa” i „Wartość” pozostawia puste, gdyż, zgodnie z założeniem spisu z natury, komisja inwentaryzacyjna (zespół spisowy) spisuje majątek na podstawie tego, co widzi w danym polu spisowym. Komisja nie ma dostępu do ksiąg inwentarzowych, dlatego wycenę po zakończeniu spisu przygotowuje w komórka księgowości. Członkowie zespołów przekazują wypełnione arkusze spisowe oraz oświadczenia złożone przez osoby materialnie odpowiedzialne przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej wraz ze sprawozdaniem z przebiegu spisu z natury.

Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w stanowisku KSR w sprawie inwentaryzacji zespół spisowy ujmuje bieżąco wyniki dokonanych w toku spisu z natury pomiarów stanu poszczególnych składników zapasów, w tym szacunkowych, w arkuszach spisowych. Formularz arkusza spisowego zawiera co najmniej następujące dane:

a) w nagłówku:

– nazwę jednostki,

– numer kolejny arkusza, jeżeli nie został on z góry nadany,

– identyfikację (nazwę lub numer) pola spisowego oraz przedmiotu spisu, z ewentualnym wskazaniem, że chodzi o zapasy obce lub zapasy o obniżonej przydatności gospodarczej,

– datę spisu oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia spisu,

– skład zespołu spisowego.

b) w tabeli z polami wpisuje się kolejno spisywane składniki, z podaniem:

– liczby porządkowej spisywanej pozycji (na każdym polu spisowym spisywane pozycje numerowane są kolejno),

– identyfikacji spisywanego asortymentu (nazwy, symbolu – indeksu lub kodu, ewentualnie bliższego określenia spisywanego składnika),

– jednostki miary i jeżeli to konieczne – jednostki miary stosowanej w bieżącej ewidencji księgowej,

– stanu ilościowego, a ewentualnie także ceny jednostkowej i wartości zapasu, co jest nieodzowne w razie spisu z natury: towarów i opakowań objętych tylko ewidencją wartościową; zapasów objętych tylko bieżącą ewidencją ilościową lub zapasów nieobjętych bieżącą ewidencją księgową

oraz

– uwag (np. ocena przydatności gospodarczej, dokonanie ponownego spisu, obecność kontrolera spisowego lub biegłego rewidenta).

c) w zakończeniu:

– zaznaczenie ostatniej pozycji arkusza spisowego kończącego spis na danym polu spisowym przez wpisanie pod ostatnią pozycją arkusza dotyczącego danego pola spisowego treści: „Spis zakończono na pozycji....” z podaniem jej numeru albo przez zakreślenie wszystkich pustych wierszy pod ostatnią pozycją; jeśli dokonywano poprawek to wymienia się je z podaniem numeru pozycji, np. w formie adnotacji „W arkuszach spisowych dokonano poprawek (parafowanych) w następujących pozycjach...”,

– podpisy wszystkich członków zespołu spisowego,

– podpis osoby odpowiedzialnej lub osoby ją reprezentującej oraz jej ewentualne uwagi (zastrzeżenia); jeżeli osoba odpowiedzialna nie bierze udziału w spisie, w arkuszu dokonuje się stosownej adnotacji.

Jeżeli ustala się i wykazuje różnice inwentaryzacyjne w arkuszach spisowych, to wymagają one dodatkowej rozbudowy.

W przypadku, gdy system informatyczny zapewnia wydruk arkuszy spisowych przed rozpoczęciem spisu, powinny być zachowane ww. wymagania. Trzeba też pamiętać, że posługiwanie się w czasie spisu z natury arkuszami spisowymi z uprzednio wypełnionymi cechami identyfikującymi spisywane składniki zapasów może wpływać ujemnie na poprawność przeprowadzenia spisu, gdyż najczęściej następuje on według wynikającej z arkuszy kolejności składników, co przeczy zasadzie systematycznego spisu z natury. Jednostka powinna rozważyć, czy udostępnienie informacji o asortymencie nie wpłynie negatywnie na wiarygodność spisu. Podawanie w wydrukach arkuszy spisowych stanu ewidencyjnego zapasów podważa rzetelność spisu.

Wszelkie zapisy powinny być wnoszone do arkusza spisowego w sposób czytelny bez pozostawiania pustych (wolnych) miejsc. W razie ich wystąpienia lub pustych końcówek zakreśla się je, aby uniemożliwić dopiski. Nie zaleca się robienia notatek jako podstawy do późniejszego wypełnienia arkuszy.

Arkusz spisu z natury zawsze sporządza się w języku polskim, również wartość inwentaryzowanych składników określa się w walucie polskiej. Ponadto w arkuszach wolno stosować ogólnie przyjęte skróty.

Arkusze spisowe są drukami ścisłego zarachowania, a więc należy je opieczętować, ponumerować oraz zarejestrować ich numery przy wydaniu zespołom spisowym. Po zakończeniu spisu trzeba zwrócić wszystkie wydane arkusze, zarówno wypełnione poprawnie lub błędnie, jak i niewykorzystane.

Ponadto na arkuszach spisu należy wyodrębnić składniki majątku, takie jak: obce, zepsute, uszkodzone, niepełnowartościowe. Należy je ujmować na odrębnych arkuszach spisowych. Każda strona spisu z natury powinna być akceptowana podpisami członków komisji (zespołu) oraz osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie.

Ramka 3

Wpisy w arkuszach spisowych (fragment instrukcji) Bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistej ilości składnika majątku (poprzez przeliczenie, zmierzenie, zważenie itp.) zespół spisowy dokonuje odpowiednich wpisów w arkuszu spisowym. Wyniki należy ujmować na arkuszach sposób trwały (stosując długopisy, cienkopisy), arkusze należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Pozycje arkusza należy wypełniać kolejno, nie pozostawiając wolnych miejsc, bezpośrednio pod ostatnia pozycją na arkuszu spisowym należy zamieścić klauzulę o treści: „Spis zakończono na poz. …” a ewentualne wolne miejsca należy wykreślić. Błędne zapisy naniesione na arkusze spisowe mogą być korygowane natychmiast podczas spisu w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej ‒ zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120; ost.zm. Dz.U. z 2024 r., poz. 619; dalej: u.r.). Poprawienie zapisu powinno polegać na skreśleniu błędnej treści lub liczby w taki sposób, aby pierwotna treść lub liczba pozostały czytelne, oraz na wpisaniu obok poprawnej treści lub liczby i złożeniu obok podpisów przez przewodniczącego zespołu spisowego oraz osobę materialnie odpowiedzialną. Konieczne jest wpisanie daty dokonanej poprawki. Nie można poprawiać części wyrazu lub pojedynczych cyfr w liczbach. Błędy powstałe na etapie wyceny powinny być poprawione i podpisane przez osoby, do których należało wykonanie tej czynności. ©℗

PYTANIE: Jakie są warunki sporządzania arkusza w wersji elektronicznej?

ODPOWIEDŹ: Dokumenty spisowe mogą być sporządzane w formie elektronicznej, na przykład w arkuszu kalkulacyjnym, pod warunkiem że:

a) zapisy prowadzone podczas elektronicznego rejestrowania stanu zapasów stwierdzonego drogą spisu z natury zyskują trwałą i czytelną postać,

b) można ustalić osobę, która wprowadziła zapisy do dokumentów spisowych albo dokonała ich modyfikacji,

c) stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia ustalonych drogą spisu z natury danych oraz kompletności i integralności (nienaruszalności) zapisów,

d) dane źródłowe są odpowiednio chronione, zapewniona jest ich niezmienność przez wymagany okres przechowywania dokumentacji inwentaryzacyjnej.

PYTANIE: Jak poprawiać błędy w arkuszu spisowym?

ODPOWIEDŹ: Arkusz spisu z natury jest dowodem księgowym, w związku z czym błędy należy poprawiać w nim tak, jak w dowodach księgowych. Nie należy też zostawiać niewypełnionych pól. Jeśli zostają puste rubryki, należy je zakreślić.

Punkt 68 stanowiska KSR w sprawie inwentaryzacji wskazuje, że: „dokumenty spisowe wypełnia się w sposób uniemożliwiający modyfikację zapisów. Drobne pomyłki i błędy można poprawiać przez skreślenie dotychczasowej treści z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, wpisanie właściwej treści, podpisanie poprawki przez zespół spisowy i osobę odpowiedzialną oraz umieszczenie daty (art. 22 ust 3 i art. 25 ust. 1 pkt 1 u.r.). W pozostałych wypadkach skreśla się błędny zapis i dokonuje poprawnego zapisu w odrębnej pozycji arkusza spisowego. Przy skreśleniu członkowie zespołu spisowego podpisują się i wskazują pozycję, w której figuruje poprawny zapis. Nie jest dopuszczalne dokonywanie poprawek z użyciem korektorów, zamazywań lub w inny sposób, który uniemożliwia odczytanie treści pierwotnego zapisu. ©℗