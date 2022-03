W pierwszej kolejności warto wspomnieć, że od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy akt prawny regulujący funkcjonowanie i finansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Jest to ustawa z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Mimo zmiany stanu prawnego gmina nadal ma ustawowo określony obowiązek zapewnić tego typu jednostkom funkcjonowanie. Reguluje to art. 10 ww. ustawy, w którym postanowiono, że w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina zapewnia – stosownie do posiadanych sił i środków – ochotniczym strażom pożarnym m.in.: pojazdy i sprzęt specjalistyczny. Przy czym regulacja ta nie przesądza statusu prawnego tych rzeczy, tj. czy mają one stanowić własność gminy, czy też jednostki ochotniczej straży pożarnej. Sytuacją naturalną i w praktyce najczęściej występującą będzie stan faktyczny, w którym to gmina posiada status właściciela pojazdu, a ww. jednostka będzie jego użytkownikiem. Ma to swoje konsekwencje na płaszczyźnie finansowej, które z kolei będą miały znaczenie również w kontekście klasyfikacji budżetowej. I tak w przypadku zbycia składnika majątkowego (np. wspomnianego pojazdu), uzyskane w ten sposób środki stanowią jej dochód. Ma to uzasadnienie w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gdzie postanowiono, że źródłem dochodów własnych gminy są dochody z majątku gminy. Powinny się one znaleźć w budżecie gminy i to z uwzględnieniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Sugerowany w zapytaniu par. 077 oznacza: „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”. Wskazana podziałka klasyfikacyjna nie będzie jednak właściwym rozwiązaniem. W podanym stanie faktycznym gmina bowiem występuje jako zbywca majątku ruchomego, a nie jego nabywca. W konsekwencji należy ustalić odpowiedni paragraf dochodowy. Będzie nim par. 087 oznaczony jako: „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”.