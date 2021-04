Polski przedsiębiorca nabywający towary i usługi w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym nie posiada siedziby, na podstawie złożonego wniosku może się ubiegać o zwrot zapłaconego w tym państwie podatku od wartości dodanej. Robi to na warunkach określonych w dyrektywie Rady 2008/9/WE określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim. Przy czym przedsiębiorca w okresie, do którego odnosi się wniosek o zwrot podatku, musi być podatnikiem VAT, a jego sprzedaż nie może być wtedy zwolniona od VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT oraz nie może dokonywać wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od VAT. Pamiętać przy tym należy, że warunkiem zwrotu podatku od wartości dodanej zapłaconego w „państwie członkowskim zwrotu” jest wykorzystanie nabytych w tym państwie towarów i usług do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w „państwie członkowskim siedziby” (tj. w Polsce).