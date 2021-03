Na udokumentowanie tej dostawy sprzedawca wystawił 8 grudnia 2020 r. fakturę na kwotę netto: 100 000 zł, VAT: 23 000 zł i kwotę brutto: 123 000 zł. Zapłatę za sprzedane drzwi przedsiębiorca otrzymał przelewem 4 stycznia 2021 r. Sprzedawca rozliczył podatek należny w JPK_V7M za grudzień 2020 r., a przychody uwzględnił przy obliczaniu zaliczki na PIT za grudzień 2020 r. W wyniku negocjacji strony podpisały 26 lutego 2021 r. aneks do umowy, w wyniku którego podwyższono cenę sprzedanych drzwi o 5 proc., tj. o 5000 zł netto. Na udokumentowanie dokonanego podwyższenia ceny przedsiębiorca 4 marca 2021 r. wystawił fakturę korygującą (do faktury z 8 grudnia 2020 r.), w której podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu o 5000 zł, a VAT o 1150 zł. Sprzedawca otrzymał 6150 zł wynikających z wystawionej faktury korygującej przelewem 15 marca 2021 r. Przedsiębiorca rozlicza VAT i zaliczki na PIT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne, a podatek dochodowy na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jak sprzedawca powinien rozliczyć w VAT i PIT tę fakturę korygującą z tytułu podwyższenia ceny?

Stosownie do dodanego 1 stycznia 2021 r. art. 29a ust. 17 ustawy o VAT w przypadku gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Podwyższenie ceny netto o 5000 zł, i odpowiednio VAT o 1150 zł, powinno być zatem dokonane w rozliczeniu za miesiąc, w którym cena ta została podwyższona, tj. za luty 2021 r., gdyż w tym miesiącu został podpisany aneks do umowy.

W ewidencji sprzedaży JPK_V7M korekty dokumentów wpływających na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego (in plus lub in minus) należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego za ten okres, za który zgodnie z przepisami ustawy powinna nastąpić korekta. Zatem faktura korygująca powinna zostać uwzględniona w ewidencji sprzedaży JPK_V7M ze znakiem plus za luty. Korygujemy zarówno podstawę opodatkowania, jak i podatek.