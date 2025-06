Nowelizacja dodaje do kodeksu pracy art. 183ca, który nakłada obowiązek ujawnienia wysokości zarobków na proponowanym stanowisku. Zgodnie z nowym przepisem pracodawca przekaże taką informację, w postaci papierowej lub elektronicznej, osobie ubiegającej się o zatrudnienie:

– W praktyce nowe przepisy nie wprowadzają rewolucyjnych zmian. W porównaniu do obecnej sytuacji różnica polega na tym, że samo przekazanie informacji o pensji podczas rozmowy z kandydatem – gdy strony negocjują warunki wynagrodzenia – nie będzie wystarczające – podkreśla Katarzyna Wilczyk, starszy prawnik z kancelarii Raczkowski.

Wysokość wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę - poprawka Senatu

W trakcie prac nad ustawą Senat wprowadził jedną poprawkę. Dotyczy ona sformułowania określającego, kiedy kandydat powinien otrzymać informację o pensji. Zamiast „z odpowiednim wyprzedzeniem”, w ustawie pojawiło się sformułowanie: „z wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się z tymi informacjami”. Senatorowie uznali, że pierwotna wersja była zbyt ogólna i mogła prowadzić do nadużyć oraz naruszenia zasady równego traktowania kandydatów. Jak podkreślili w uzasadnieniu, brak precyzji mógłby narażać pracodawców na odpowiedzialność odszkodowawczą.

– Poprawka nie zmienia w istotny sposób kierunku ustawy uchwalonej przez Sejm. Sprowadza się do tego, że kandydat powinien otrzymać informacje o wynagrodzeniu na tyle wcześnie, by móc się z nimi spokojnie zapoznać, przemyśleć je i przygotować się do ewentualnych negocjacji dotyczących warunków zatrudnienia, w tym zarobków – komentuje Katarzyna Wilczyk. – Obecnie wielu pracodawców ujawnia wysokość wynagrodzenia dopiero w trakcie rozmowy z kandydatem – wskazuje.

Zdaniem dr Magdaleny Rycak, radcy prawnego z kancelarii Prawa Pracy i HR Rycak, potrzebne są kolejne zmiany.

Nowela Kodeksu pracy w kontekście wdrożenia dyrektywy o jawności wynagrodzeń

– Nowelizacja odpowiada na jeden z obowiązków przewidzianych w art. 5 dyrektywy o jawności wynagrodzeń, a więc stanowi krok we właściwym kierunku. Niemniej należy jasno powiedzieć, że ma ona charakter wycinkowy i nie obejmuje szeregu kluczowych instrumentów przewidzianych w dyrektywie – w tym obowiązków sprawozdawczych, prawa do informacji dla pracowników już zatrudnionych, czy środków ochrony prawnej w przypadku naruszeń. Bez kompleksowego planu implementacji oraz rzetelnych konsultacji społecznych istnieje ryzyko rozmycia celu reformy i utrudnienia jej faktycznego wdrożenia w praktyce – dodaje.

Resort pracy powołał specjalny zespół, którego celem jest przygotowanie kolejnej nowelizacji kodeksu pracy, która implementuje dyrektywę. Polska ma na to czas do 7 czerwca 2026 r. ©℗