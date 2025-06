Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej – głównie do dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Z mocy obowiązywania ustawy wyłączone są Dania i Irlandia.

Wydawanie niebieskiej karty UE

Chodzi m.in. o wydawanie cudzoziemcom tzw. niebieskiej karty UE. Pozwala ona wysoko wykwalifikowanym pracownikom spoza Unii na legalną, stabilną i dobrze płatną pracę, a także wymaga traktowania ich na takich samych zasadach, jak obywateli państw UE. Dyrektywa UE obejmuje ponadto kwestie możliwości skorzystania przez posiadacza karty z tzw. mobilności krótkoterminowej i długoterminowej w innym państwie unijnym niż państwo członkowskie, które pierwsze przyznało mu kartę.

Zmieniono definicję „wyższych kwalifikacji zawodowych” tak, aby objęła ona zarówno kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych, jak i kwalifikacje uzyskane w wyniku doświadczenia zawodowego. Mają one być porównywalne z poziomem kwalifikacji uzyskanych po ukończeniu studiów wyższych.

Co obejmują zmiany?

Nowela dodaje również nowe zadania szefowi Urzędu da Spraw Cudzoziemców jako krajowemu punktowi kontaktowemu ds. przyjmowania cudzoziemców. Chodzi m.in. o obowiązek wymiany informacji z organami pełniącymi te funkcje w innych państwach UE w celu zapewnienia posiadaczom niebieskiej karty korzystania z mobilności długoterminowej.

Nowelizacją objęte zostały również przepisy dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną. Przewidziano możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną przez członków rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza niebieskiej karty UE.

W tym przypadku uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną nie zależy od posiadania przez ubiegającego się o nie cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego dochodu oraz zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium RP. Konieczne jest za to posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Eliminacja nieprawidłowości w systemie wizowym

Również 1 czerwca w życie wchodzi ustawa eliminująca nieprawidłowości w systemie wizowym. Reformuje ona system wydawania wizy krajowej dla studentów i system wydawania zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach.

Zgodnie z regulacją każdy cudzoziemiec – obywatel państwa trzeciego, który chce rozpocząć studia w Polsce – będzie musiał podczas rekrutacji przedstawić dokument poświadczający znajomość języka, w którym odbywa się kształcenie, co najmniej na poziomie B2.

Rektor uczelni lub kierownik jednostki prowadzącej studia będzie musiał niezwłocznie zawiadomić pisemnie konsula, który wydał cudzoziemcowi wizę krajową w celu odbycia studiów, o niepodjęciu studiów przez tego cudzoziemca.

Studia dla cudzoziemców w Polsce. Nowe przepisy

Wprowadzony zostaje limit cudzoziemców kształcących się na studiach na danej uczelni. Liczba cudzoziemców kształcących się na studiach w danym roku akademickim w danej uczelni nie może być większa niż 50 proc. ogólnej liczby studentów tej uczelni. Uczelnia, w której liczba ta będzie większa, nie będzie mogła prowadzić przyjęć cudzoziemców na studia do czasu, gdy liczba ta zmaleje do 50 proc. ogólnej liczby studentów.

Stworzony zostanie wykaz cudzoziemców przyjętych na studia i do szkół doktorskich. Ma on obejmować: imiona i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, obywatelstwo, nazwę państwa urodzenia, informacje o przyjęciu na studia lub do szkoły doktorskiej (tj. datę wpisania na listę studentów lub listę doktorantów, datę złożenia ślubowania i datę skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów), informacje o posiadaniu Karty Polaka (tj. datę ważności i numer), rok urodzenia i płeć.

Ustawa przyznaje ministrowi spraw zagranicznych i konsulom uprawnienia do pozyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania, cofnięcia lub unieważnienia wizy. (PAP)