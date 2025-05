We wtorek zawetował nowelizację ustawy zdrowotnej, mającej zmniejszyć od 1 stycznia 2026 r. składki zdrowotne uiszczane przez przedsiębiorców. Zarzucił jej niesprawiedliwość społeczną i łamanie jeszcze kilku wzorców konstytucyjnych. Agnieszka Majewska, rzeczniczka MŚP, oceniła to jako decyzję niesłuszną i nieracjonalną ekonomicznie. Dodała, że obowiązujące od trzech lat przepisy Polskiego Ładu są krzywdzące dla osób prowadzących działalność gospodarczą, bo obarczają je nieproporcjonalnie wysokimi składkami zdrowotnymi. Dla wielu biznesmenów stanowi to ciężar nie do udźwignięcia i skutkuje zawieszaniem interesów albo wręcz ich likwidacją. „W latach 2022–2024 mieliśmy do czynienia z rekordowo wysoką liczbą przedsiębiorstw, które zaprzestawały działalności. Odbiło się to negatywnie na poziomie rozwoju gospodarczego Polski i oznaczało utratę setek tysięcy miejsc pracy” – tłumaczy rzeczniczka. Zapowiedziała, że będzie konsekwentnie dążyć do tego, by po wyborach rząd i parlament wróciły do sprawy.

