Rozszerzenie katalogu okresów uznawanych za równorzędne ze służbą pozwoli im na podwyższenie emerytury z systemu zaopatrzeniowego. Takie korekty przewidują założenia do projektu nowelizacji tzw. ustawy zaopatrzeniowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, które ukazały się właśnie w rządowym wykazie prac legislacyjnych i programowych.

Pierwsza grupa poszkodowanych, która ma skorzystać na zmianach, to funkcjonariusze, dla których w ramach reformy administracji podatkowej, celnej i skarbowej zabrakło miejsca w głównym aparacie tych służb. Z powodu braku możliwości kontynuacji pracy w Służbie Celno-Skarbowej zostali niejako zmuszeni do przyjęcia oferty pracy na mocy art. 171 ust. 1 pkt 2 przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.; dalej przepisów wprowadzających). W konsekwencji stracili status funkcjonariuszy i stali się pracownikami cywilnymi komórek albo jednostek organizacyjnych KAS. Nadal jednak wykonywali zadania w zakresie realizacji m.in. podatków, ceł, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych i mieli znaczne zasługi zwłaszcza w walce z szarą strefą. Zgodnie z założeniami do projektu ich szczególna wiedza merytoryczna, doświadczenie nabyte w okresie służby, a także posiadane kwalifikacje zawodowe zostały wykorzystane do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania KAS w obszarach:

• polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej UE,

• zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z zagranicą ustanowionych w szczególności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt, roślin, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, konsumentów, bezpieczeństwa międzynarodowego, dziedzictwa narodowego, praw własności intelektualnej i środków polityki handlowej,

• kontroli celno-skarbowej rynku.

Zresztą część z nich później wróciła do służby. Dlatego projekt zakłada uznanie za równorzędny ze służbą czas przerwy w pełnieniu służby, tj. właśnie opisanego zatrudnienia pracowniczego w jednostkach KAS na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 2 przepisów wprowadzających, jeśli następnie na mocy art. 150 ustawy o KAS wrócili do służby, jednak w łącznym wymiarze nie wyższym niż siedem lat.

Druga grupa poszkodowanych

Ministerstwo Finansów chce również uznać za równorzędny ze służbą czas pracy w służbie celnej członków korpusu służby cywilnej, którzy od 1 września 2003 r. wykonywali takie zadania, a następnie ich dotychczasowe stosunki pracy uległy przekształceniu w stosunki służbowe.

Planowane zmiany wydłużą wysługę emerytalną zainteresowanych i pozwolą im na zwiększenie emerytury ustalanej na podstawie ustawy zaopatrzeniowej przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowo wliczane okresy nie zostaną jednak ujęte przy obliczaniu emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Etap legislacyjny:

Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów