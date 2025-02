Od 1 marca br. rośnie próg dochodowy, który musi być spełniony, aby ZUS wypłacał świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500+ dla osób niepełnosprawnych. Będzie wynosił 2552,39 zł.

Tak przewiduje komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 lutego 2025 r. w sprawie kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego (M.P. poz. 144). Zasadniczo 500+ dla osoby niepełnosprawnej przysługuje, jeśli uzyskiwane przez nią świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych – zalicza się do nich głównie emerytury i renty – nie przekraczają wskazanej przepisami miesięcznej kwoty, która pełni rolę kryterium dochodowego. Obecnie wynosi ona 2419,33 zł. Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1649) wspomniana kwota podlega corocznej waloryzacji w oparciu o ten sam wskaźnik, o jaki podnoszone są emerytury i renty, od 1 marca. W związku z tym, że w tym roku świadczenia dla emerytów i rencistów rosną o 5,5 proc., to również o tyle wyższe będzie kryterium dochodowe uprawniające do 500+ dla osób niepełnosprawnych. W efekcie wzrośnie do 2552,39 zł.

Świadczenie uzupełniające liczy się do kryterium

Co istotne, przepisy ustawy wskazują, że do progu dochodowego jest wliczane też samo świadczenie uzupełniające. W praktyce oznacza to, że przy kryterium, które jeszcze do końca tego miesiąca wynosi 2419,33 zł, wsparcie w pełnej kwocie 500 zł należy się osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 1919,33 zł. Natomiast jeśli jest ona wyższa, to wtedy świadczenie uzupełniające jest wypłacane przez ZUS w obniżonej wysokości, stanowiącej różnicę między progiem dochodowym a kwotą emerytury lub renty (a jeśli przekracza ona limit dochodu, to 500+ dla osób niepełnosprawnych w ogóle nie przysługuje). W momencie, gdy kryterium wzrośnie do 2552,39 zł, to emerytura lub renta osoby niesamodzielnej nie może być wyższa niż 2052,39 zł, aby zachowała ona prawo do świadczenia uzupełniającego w pełnej wysokości.

Ponadto przepisy ustawy określają, jakie świadczenia finansowane ze środków publicznych nie są brane pod uwagę przy kryterium. Wśród nich jest m.in. zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie wspierające. Ten katalog wyłączeń nie został jednak poszerzony o dodatek dopełniający do renty socjalnej, który został wprowadzony 1 stycznia br. i zacznie być wypłacany w maju (z wyrównaniem od początku roku). Jego uzyskiwanie będzie więc skutkować tym, że renciści socjalni stracą prawo do 500+ dla osób niepełnosprawnych, bo dodatek (2520 zł) razem z ich rentą będzie przekraczał kryterium dochodowe.