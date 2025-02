Ministerstwo Finansów (MF) kwestionuje podwyższenie aż o 100 proc. wynagrodzeń dla osób pracujących przy przeprowadzaniu lekarskich egzaminów końcowych. Tak wynika z uwag do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie

Resort zdrowia uważa, że konieczne jest podwyższenie wynagrodzeń członków i przewodniczących zespołów egzaminacyjnych oraz komisji pracujących przy przeprowadzaniu egzaminów lekarskich (LEK i LDEK).

MZ chce 100-proc. podwyżki

MZ w projekcie nowelizacji rozporządzenia zaproponował podniesienie stawki dla przewodniczących z 500 zł do 1000 zł za posiedzenie, natomiast dla członków z 300 zł do 600 zł. „Maksymalne stawki wynagrodzeń zostały podwyższone, gdyż Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) zgłaszało coraz większe trudności z powołaniem członków do zespołów egzaminacyjnych i komisji ze względu na niewspółmierność wypłacanego dotychczas uposażenia do nakładu pracy i poświęconego czasu” – uzasadniło Ministerstwo Zdrowia (MZ).

Resort podkreślił, że z roku na rok przybywa lekarzy i lekarzy dentystów przystępujących do LEK i LDEK. Wyliczył przy tym, że podwyżki wynagrodzeń w 2025 r. spowodują wzrost kosztów o ok. 400 tys. zł. MZ podkreśliło też, że kwota została zabezpieczona w budżecie CEM, zatem zmiana nie spowoduje poniesienia dodatkowych kosztów z budżetu państwa.

Ok. 26 tys. osób rocznie przystępuje do lekarskiego egzaminu końcowego i lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego

MZ zwraca uwagę na lakoniczne uzasadnienie

Z entuzjazmem do zmian podeszli przedstawiciele środowiska medycznego. Jednak zastrzeżenia do tej propozycji przedstawiło MF „Wyrażenie zgody na proponowany wzrost stawek wynagrodzeń aż o 100 proc. budzi zasadnicze wątpliwości i nie może być on zaakceptowany także z uwagi na lakoniczne uzasadnienie” – informuje Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w MF, w opinii do projektu.

Wyjaśnia, że ocena skutków regulacji (OSR) powinna zawierać w szczególności przedstawienie wyników analizy wpływu projektowanego aktu normatywnego na poszczególne podmioty oraz na istotne obszary, w szczególności na sektor finansów publicznych, w tym budżety: państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

„Proponowany 100 proc. wzrost wynagrodzenia dla tych konkretnych zespołów egzaminacyjnych nie wpisuje się także w wytyczne resortu finansów i podane tam wskaźniki. Jednocześnie, biorąc pod uwagę proponowane wzrosty stawek i wielkości podane w OSR, łączny skutek projektu wyniósłby 380 tys. zł, a nie 400 tys. zł” – dodała Hanna Majszczyk. ©℗