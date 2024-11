Do jednej z kluczowych form wsparcia dla pewnych grup społecznych należy dofinansowanie. a w zasadzie w dużej mierze pokrycie kosztów prawa jazdy. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi aż 5 280 zł. Opisujemy jak starać się o taką pomoc.

Dofinansowania dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności

Osoba z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności może liczyć na wiele form wsparcia z samorządu czy też z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Do jednej z kluczowych form wsparcia należy dofinansowanie (a w zasadzie w dużej mierze) pokrycie kosztów prawa jazdy. Oprócz tej formy pomocy można też np. korzystać z dofinansowania na: oprzyrządowanie samochodu, sprzętu elektronicznego, skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Osoby z niepełnosprawnościami też mają prawo uczestniczenia w życiu społecznym. Ważna jest dla nich możliwość pełnienia ról społecznych oraz pokonywania barier, w szczególności psychologicznych, architektonicznych, urbanistycznych, transportowych i w komunikowaniu się.

Program „Aktywny samorząd” 2025

Wielce prawdopodobne jest, że tak jak w ubiegłych latach tak i w 2025 r. zostanie ogłoszony program „Aktywny samorząd”. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji tego programu model polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych jest bardziej efektywny i lepiej zarządzany. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie kosztów prawa jazdy [ile, dla kogo, wniosek]

Forma pomocy w zakresie uzyskania prawa jazdy przez osobę z niepełnosprawnością obejmuje:

koszty kursu, egzaminów, w tym opłaty z nimi związane oraz przykładowo: jazdy doszkalające, szkolenie uzupełniające, koszty tłumacza migowego;co ciekawe jeżeli kurs ma miejsce poza miejscowością zamieszkania jest możliwość uzyskania nawet dodatku pieniężnego na zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd w okresie trwania kursu;istotne jest jednak pewne wyłączenie. Nie jest finansowane wszystko, bowiem koszt uzyskania zaświadczeń lekarskich należy pokryć we własnym zakresie.

Ważne Ile wstecz można uzyskać dofinansowanie? PFRON może sfinansować koszty, które się poniosło nawet jeszcze przed złożeniem wniosku. Jest jednak limit dni. Te koszty muszą być poniesione do 180 dni wstecz przed dniem złożenia wniosku. Oczywiście, aby uzyskać dofinansowanie, w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją należy spełniałeś warunki uczestnictwa w programie (dot. wieku i stopnia niepełnosprawności).

Dla kogo dofinansowanie kosztów prawa jazdy?

Prawo do dofinansowanie kosztów prawa jazdy ma każdy, kto ma: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu lub dysfunkcję narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego i jest w wieku aktywności zawodowej (kobiety w wieku do 60 lat i mężczyźni w wieku do 65 lat).

​Jak podaje PFORN: "Możesz liczyć na pomoc, jeśli masz problemy w poruszaniu i przemieszczaniu się, a w twoim orzeczeniu o niepełnosprawności jest symbol 05-R. Jeśli dysfunkcja narządu ruchu dotknęła cię z innego powodu niż wskazano w orzeczeniu (inny symbol, niż 05-R), to potrzebne będzie zaświadczenie lekarza specjalisty (np. ortopedy, reumatologa, rehabilitanta, neurologa), że w wyniku swojej niepełnosprawności doświadczasz trudności w poruszaniu się. Zaświadczenie to nie będzie potrzebne, jeśli miałeś wcześniej dokument (np. wypis ze szpitala, wcześniejsza diagnoza lekarska itp.), który potwierdzi, że problemy w poruszaniu się mają stały charakter i powiatowe centrum pomocy rodzinie przyjmie taki dokument. Możesz także liczyć na pomoc, jeśli masz problemy ze słuchem w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego, a w twoim orzeczeniu o niepełnosprawności jest symbol 03-L. We wniosku musisz zaznaczyć, że dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego.".

Kto nie otrzyma pomocy z PFRON?

Z PFRON nie otrzyma się pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy finansowe i zalega się ze zwrotem wcześniej uzyskanej pomocy do PFRON lub samorządu powiatowego. Można złożyć wniosek o formę wsparcia (np. dofinansowanie do prawa jazdy), gdy ureguluje się wszystkie zaległości.

Wniosek o dofinansowanie do prawa jazdy?

Wniosek o dofinansowanie do prawa jazdy można złożyć tradycyjnie w formie papierowej i drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON). Do wniosku o dofinansowanie do prawa jazdy należy złożyć: orzeczenie o niepełnosprawności, dokument, który potwierdza opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną, opcjonalnie: zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R lub 03-L, opcjonalnie: ofertę cenową.

Ile dostaniesz dofinansowania do prawa jazdy?

Jak podaje PFRON maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 280 zł. Są to stawki obowiązujące na 2024 r., może w 2025r. ulegną zmianie i podwyższeniu. W ramach kwoty 5 280 zł mieszczą się:

koszty kursu i egzaminów kategorii B – 2 310 zł,koszty kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 850 zł,pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,koszty usług tłumacza migowego – 550 zł (dotyczy dofinansowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego).

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest, aby uzasadnić potrzebę zakupu. Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.