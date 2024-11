Rząd zapowiedział, że ceny energii dla gospodarstw domowych pozostaną bez zmian od stycznia 2025 r. To wiadomość na jaką czekało wielu. Dodatkowo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, że można składać wnioski o tzw. dodatek do energii. Wynosi on nawet 100 zł miesięcznie, ale przysługuje tylko konkretnej grupie uprawnionych.

Rząd przyjął projekt ustawy dot. zamrożenia cen energii dla gospodarstw domowych w 2025 – dbamy o stabilność polskich rodzin

W dniu 19 listopada 2024 r. na stronie rządowej pojawił się ważny komunikat. Chodzi o to, że rząd przyjął projekt ustawy dot. zamrożenia cen energii dla gospodarstw domowych w 2025 r. Ceny prądu mają być zamrożone do Ceny prądu zamrożone do 30 września 2025 r. Jak podaje resort najważniejsze jest to, że:

Ceny energii pozostaną na dotychczasowym poziomie. Stałe ceny energii oznaczają większą stabilność i pozwolą lepiej planować domowe wydatki.Nowe przepisy przedłużają obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych na kolejne 9 miesięcy, na poziomie 500 zł/MWh. Bez tego rozwiązania odbiorcy płaciliby ok. 623 zł/MWh, czyli cenę wskazaną w obowiązujących taryfach.W ramach działań osłonowych, w pierwszej połowie 2025 roku przedłużona zostanie dla gospodarstw domowych zerowa stawka tzw. opłaty mocowej.Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną mają złożyć wnioski do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w celu dostosowania taryf w drugiej połowie 2025 roku do warunków rynkowych. Spółki energetyczne będą zobowiązane do naliczenia nowych taryf. Rząd wówczas oceni, czy istnieje potrzeba dalszego wsparcia dla obywateli, co pozwoli na elastyczne dostosowanie polityki energetycznej do aktualnych warunków rynkowych. Jeśli będzie potrzeba, będziemy gotowi wspierać obywatelki i obywateli.

Z informacji uzyskanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wynika, że wniosek o dodatek do energii elektrycznej można składać w terminie od dnia 28 października do dnia 30 listopada 2024 r. Z kolei w 2025 r. wnioski będzie można składać od dnia 1 stycznia. Dodatek na pokrycie kosztów opłaty za energię elektryczną jest w formie refundacji kosztów energii elektrycznej przysługuje specyficznej grupie, niestety nie wszystkim osobom, w tym nie wszystkim osobom niepełnosprawnym. Katalog podmiotów usprawnionych jest dość wąski.

Dodatek do energii elektrycznej jest dla osób korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora. Środki na dofinansowanie energii elektrycznej może uzyskać: osoba posiadająca stopień niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności), która korzysta z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach świadczenia udzielanego przez: ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej, t.j. osoba będąca pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie albo pod opieką poradni lub ośrodka lub zespołu domowego leczenia tlenem.

Ważne Ile dodatku do prądu? Wysokość pomocy to aż 100 zł miesięcznie. PFRON deklaruje, że może zrefundować koszty poniesione od dnia 1 lipca 2024 r. Okres objęty refundacją kosztów opłaty za energię nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (600 zł) i krótszy niż 3 miesiące (300 zł).

Wnioski są rozpatrywane przez samorząd powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy (PCPR). Dane kontaktowe realizatorów programu znajdują się pod linkiem:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-instytucji/