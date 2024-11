Na ferie zimowe w 2025 r. można uzyskać nawet do 1000 zł dofinansowania, dotyczy to jednak tylko wąskiej grupy ubezpieczonych rodziców dzieci. Oferty konkursowe można składać tylko do 25 listopada 2024 r.

Ferie zimowe 2025

W roku szkolnym 2024/2025 zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia 2024 r. Z kolei zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2024/25 udostępnionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ferie zimowe zaczynają się 20 stycznia 2025 r. a kończą dopiero 2 marca 2025 r. W roku szkolnym 2024/2025 ferie zimowe wypadają wyjątkowo niekorzystnie dla kilku województw, ponieważ kończą się dopiero w marcu 2025 r., jedynie 18 dni przed pierwszym Dniem Wiosny. Dobrą wiadomością jest to, że rodzice mogą uzyskać dofinansowanie do zimowego wypoczynku dzieci. Niestety dotyczy to bardzo wąskiej grupy osób, które mają specjalne ubezpieczenie.

Ważne Kiedy ferie zimowe w poszczególnych województwach? Ferie zimowe 2025 dla dzieci z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego rozpoczynają się 17 lutego 2025 r. a kończą się 2 marca 2025 r

Ruszył konkurs dot. ferii zimowych

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosił, że ruszył otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w ramach organizacji wypoczynku zimowego w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci rolników w 2025 r. Niestety przyznane dofinansowanie obejmuje maksymalnie 650 dzieci, co wynika z informacji w sprawie otwartego konkursu ofert. Do konkursu mogą przystępować i ubiegać się o dofinansowanie organizacje pożytku publicznego, organizacje społeczne i zawodowe, związki zawodowe rolników indywidualnych czy izby rolnicze.

Dla kogo dofinansowanie do ferii zimowych?

Dofinansowanie do ferii będzie przeznaczone dla wąskiego katalogu podmiotów.

Mają to być dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego,

Dzieci urodzone od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uszczegóławiając dofinansowanie jest realizowane, jeżeli co najmniej jedno z rodziców albo oczywiście opiekunów prawnych jest ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie. Chodzi o ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, emerytalno-rentowe i macierzyńskie). Oczywiście może to być też sytuacji, gdy rodzic czy opiekun otrzymuje świadczenie z ubezpieczenia emerytalno-rentowego z KRUS czy też takie świadczeniu mu po prostu przysługuje.

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika o ile osoby te: posiadają obywatelstwo polskie lub są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Oczywiście ubezpieczenie realizuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Szczegóły w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2024 r. poz. 90). Ustawa przewiduje dwie formy objęcia ubezpieczeniem:

z mocy ustawy (czyli obowiązkowo), gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy,

na wniosek (czyli dobrowolnie), gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowego (tj. wynosi 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego).

Ubezpieczenie NNW dzieci rolników, np. na czas ferii zimowych

Jak informuje Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Zarząd FSUSR zawarł z AGRO Ubezpieczeniami - Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Umowa obowiązuje od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Prawdopodobnie tak jak w latach ubiegłych taka umowa zostanie zawarta także i na 2025 r. Byłaby to dobra informacja dla rolników, ponieważ jeżeli dziecko podczas ferii uległoby wypadkowi, posiadałoby ubezpieczenie. Dotychczas było tak, że grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16. roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno jest objęte społecznym ubezpieczeniem rolników lub pobierają świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników.

Fundacja „Szansa dla Gmin”: dofinansowanie na ferie zimowe w 2025

Wszystko wskazuje na to, że w 2025 r. też będzie do 1000 zł na ferie zimowe w ramach działania Fundacja „Szansa dla Gmin”. Fundacja ta, potwierdziła serwisowi INFOR, że również w tym roku weźmie udział w konkursie. Dotychczas, w latach 2022 i 2023 start rekrutacji na ferie zimowe był ogłaszany w listopadzie. Co do ferii zimowych na 2024 r., to już w 2023 r. Fundacja ogłosiła rekrutację dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe 2024 r. podobnie było w 2022 r. Dotychczas można było uzyskać nie małą kwotę, bo aż 900,00 zł. Takie wsparcie finansowe mogły otrzymać dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego. Chcąc otrzymać dofinansowanie należało spełnić dotychczas dodatkowy warunek. Świadczenie należało się się dzieciom, które urodziły się od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2019 roku. Z informacji przekazanych przez Fundację „Szansa dla Gmin” wynika, że warunkiem zapisania dziecka na kolonie w 2024 r. była zapłata zaliczki w wysokości 200,00 złotych. Turnus zimowiska trwał 7 dni (6 noclegów). Odpłatność od rodziców wynosiła 750,00 zł dla dzieci z dofinansowaniem FS oraz 1650,00 dla dzieci spoza dofinansowania FS.