Zakaz kierowania w podróż służbową w tym samym czasie małżonków będących żołnierzami zawodowymi sprawującymi opiekę nad dzieckiem do lat ośmiu – to jedna ze zmian, którą zamierza wprowadzić rząd. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie również do samotnego rodzica.

Tak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o obronie ojczyzny oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nad którym pracuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dziś żołnierza zawodowego sprawującego opiekę nad dzieckiem do czterech lat, pozostającego w związku małżeńskim z innym żołnierzem lub samotnie wychowującego potomstwo, nie deleguje się bez jego zgody poza miejsce pełnienia zawodowej służby wojskowej. Proponowana nowelizacja przepisu zakłada wydłużenie wieku dziecka z czterech do ośmiu lat. Jest to rozwiązanie analogiczne do tych przyjętych w art. 178 par. 2 kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie ósmego roku życia nie wolno bez jego zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

– Wpisuje się to również w politykę dyrektywy unijnej Work-life balance i będzie miało pozytywne rezultaty dla równowagi między życiem zawodowym a prywatnym żołnierzy – przekonują przedstawiciele MON.

W proponowanym akcie przewidziano również wiele innych regulacji odnoszących się do funkcjonowania sił zbrojnych. Nowelizacja wprowadzi np. nowe zasady przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o powołanie do służby wojskowej. Resort wyjaśnia, że dotychczasowe praktyki wiążą się z dużym ryzykiem powołania do służby osoby niezdolnej do jej pełnienia. Taka wstępna kwalifikacja jest bowiem przeprowadzana w momencie przydzielania kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Tymczasem od tego dnia do powołania może wystąpić sytuacja, w wyniku której kondycja psychofizyczna ochotnika ulegnie pogorszeniu.

„Należy również dodać, że badanie psychologiczne prowadzone w ramach kwalifikacji wojskowej polega jedynie na przeprowadzeniu wywiadu psychologicznego i kończy się wydaniem zaświadczenia o braku lub istnieniu przeciwwskazań do pełnienia służby wojskowej, jest więc badaniem niepełnym. W konsekwencji nie wydaje się racjonalne, aby na podstawie jedynie zaświadczenia dokonywać powołań do służby wojskowej” – zaznacza MON. Po wprowadzeniu zmian ochotnicy w ramach postępowania rekrutacyjnego będą kierowani na obligatoryjne badania lekarskie oraz psychologiczne bez względu na pozytywne wyniki badań przeprowadzonych w ramach kwalifikacji wojskowej. Wszystkie osoby ubiegające się o powołanie do służby będą więc sprawdzane w wojskowych centrach rekrutacji zarówno pod kątem lekarskim, jak i psychologicznym. ©℗

Rząd planuje porządki w siłach zbrojnych W przygotowanym projekcie MON przewidział wiele innych nowości, m.in.: ■ porządkujących kwestię kierowania do komisji lekarskich osób, których stan zdrowia się pogorszył, w celu zmiany orzeczonej wobec nich kategorii zdolności do służby wojskowej, ■ wprowadzających regulację, na podstawie której postępowanie rekrutacyjne wobec osoby ubiegającej się o powołanie do służby wojskowej będzie trwało „bez zbędnej zwłoki”, ■ wprowadzających możliwość przebywania żołnierza zawodowego skierowanego na naukę trwającą powyżej sześciu miesięcy poza granicami państwa wraz z członkami rodziny, ■ zmieniających regulacje w zakresie zwrotu kosztów nauki, jakie zobowiązany jest zwrócić żołnierz zawodowy w przypadku przerwania nauki lub zwolnienia się z zawodowej służby wojskowej przed ustalonym okresem, ■ porządkujących przepisy w zakresie przesłanek zwolnienia z zawodowej i niezawodowej służby wojskowej, ■ ustanawiających dowódcę batalionu i dowódcę kompani jako organy dyscyplinarne – będą mogli wymierzać „drobne” kary. ©℗