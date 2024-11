Chcąc skorzystać z ulgi finansowej trzeba do końca listopada 2024 r. złożyć wniosek. Wtedy ulga będzie przyznana jeszcze na 2024 r., konkretnie za grudzień. To może być oszczędność rzędu kilkuset złotych, a z takiej okazji można korzystać tylko raz, w danym roku. Nie warto więc zmarnować szansy w 2024 r.

Taka szansa zdarza się tylko raz w roku. Chcąc

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przygotowało przepisy umożliwiające częściowe zmniejszenie obciążeń składkowych dla najmniejszych firm poprzez wprowadzenie możliwości skorzystania raz w roku z „wakacji składkowych”. Chodzi o ustawę z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 863, dalej jako: ustawa). Ustawa weszła w życie niedawno bo 1 listopada 2024 r., ale dzięki temu, przedsiębiorcy jeszcze w 2024 r. mogą skorzystać ze sporej ulgi zaoszczędzić pieniądze w grudniu 2024 r. Mają jednak na to czas tylko do końca listopada 2024 r. Dlaczego? Chcąc skorzystać z wakacji składkowych jeszcze w tym roku, należy do końca listopada 2024 r. złożyć wniosek. Ustawa zmienia głównie przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych, tj. głównie ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497).

Ważne Wniosek o wakacje składkowe Zgodnie z ustawą przedsiębiorca może złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek wyłącznie za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek o wakacje składkowe (RWS) przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć tylko elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS – wyłącznie z konta płatnika – na miesiąc przed wybranym miesiącem zwolnienia. Wszelkie informacje w sprawie wniosków ZUS udostępni na koncie płatnika na PUE/eZUS. Informację o tym, że na PUE/eZUS jest nowa wiadomość na ten temat, wyślemy dodatkowo na e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie PUE/eZUS.

Kto może korzystać z wakacji składkowych?

Mikroprzedsiębiorcy będą mogli raz w roku zrezygnować z obowiązku opłacania miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne. Okazuje się, że na tym rozwiązaniu skorzysta ok. 1,7 mln osób. Przywilej jest skierowany do mikroprzedsiębiorców, wpisanych do CEIDG, którzy:

w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku mieli zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych (w tym także siebie samych);w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnęli przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, osiągnęli roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Zwolnienie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis.

Czy płatnik, który ma zadłużenie w ZUS, może skorzystać z wakacji składkowych?

Tak, płatnik, który ma zaległości w opłacaniu składek, może skorzystać z wakacji składkowych. Wynika to z tego, że stan rozliczeń nie ma wpływu na możliwość skorzystania z ulgi.

Komornik sądowy a wakacje składkowe

Jak podaje ZUS, komornicy sądowi mają prawo do tzw. preferencyjnych składek (w tym wakacji składkowych) oraz do ulgi mały ZUS+. Nie mają natomiast prawa do ulgi na start, której zasady są uregulowane w art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców. ustawa o komornikach sądowych stanowi, że nie są oni przedsiębiorcami, jednak art. 33 ust. 3 tej ustawy wskazuje, że do komornika stosuje się przepisy (m.in.) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. W myśl zaś art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych. Do osób wymienionych w art. 8 ust. 6 pkt 1 ma natomiast zastosowanie art. 18a, który daje prawo do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jako kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Do tych osób ma zastosowanie również art. 18c ustawy, który dotyczy ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zależnie od wysokości dochodu.

Przez ile można korzystać z wakacji składkowych?

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienie z opłacania składek za jeden miesiąc w każdym roku kalendarzowym.

Na co są wakacje składkowe?

Wakacje składkowe są na:

własne ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i jeżeli wcześniej zostało zadeklarowane jego opłacanie - chorobowe (przepisy dotyczące zwolnienia z opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe będą miały odpowiednie zastosowanie także do składki na ubezpieczenie chorobowe, jeżeli ubezpieczony dobrowolnie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu w miesiącu złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, oraz w miesiącu go poprzedzającym);Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Ważne WAKACJE NA PRACODAWCĘ NIE WSPÓŁPRACOWNIKÓW Wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego (nie do osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących czy jego pracowników). Nie będą mogły z nich skorzystać osoby, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Zastrzeżenie takie ma zapobiegać tzw. „wypychaniu” pracowników na samozatrudnienie.

Kto płaci za wakacje składkowe? Czy za czas wakacji składkowych jest się ubezpieczonym?

Wakacje składkowe nie mają wpływu na uprawnienie do skorzystania ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W okresie, w którym przedsiębiorca będzie podlegać zwolnieniu, składki na jego własne ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywanej działalności będą finansowane z budżetu państwa. Zatem niewpłacone, w wyniku skorzystania z ww. zwolnienia, składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne Czy podczas wakacji składkowych trzeba zawiesić działalność? Nie, podczas wakacji składkowych nie trzeba zawieszać działalności. Przedsiębiorca może nadal prowadzić przedsiębiorstwo i uzyskiwać przychody, wystawiać faktury itd.