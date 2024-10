Służba wojskowa to nie tylko ciekawa kariera zawodowa, ale także możliwość wcześniejszego uzyskania emerytury. Jak zatem wygląda obecny system emerytalny dla żołnierzy?

Wojskowe ogródki działkowe pod wojskowym osiedlem na wojskowej emeryturze. Tak zapewne wielu żołnierzy, szczególnie starszego pokolenia, wyobraża sobie swoje zakończenie służby. Kiedy mogą przejść na emeryturę i na jakich zasadach?

Po ilu latach przysługuje wojskowa emerytura?

Aby uzyskać prawo do wojskowej emerytury, żołnierz musi przepracować co najmniej 15 lat w Wojsku Polskim, w przypadku przyjęcia do służby zawodowej przed 1999 rokiem lub 25 lat jeżeli przyjęty został po 1999 roku. W tym czasie uwzględnia się także okresy urlopu wychowawczego, jednak maksymalnie do 3 lat. Dodatkowo, do stażu wlicza się okresy służby od 1 września 1939 roku, w tym działalność w ruchu oporu oraz pobyt w niewoli.

Należy jednak pamiętać, że ustawodawca wyłączył z tego obliczenia okresy służby w Informacji Wojskowej oraz sądownictwie wojskowym w latach 1944-1956, jeśli emerytowi udowodniono stosowanie represji wobec osób podejrzewanych o działania na rzecz suwerenności Polski. Weryfikacją tych kwestii zajmuje się Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej.

Ile wynosi emerytura wojskowa?

Emerytura dla żołnierzy, którzy służbę zakończyli po 15 latach, wynosi 40% podstawy wymiaru pensji. Aktualnie podstawowa pensja szeregowego wynosi 6000 zł brutto. Każdy dodatkowy rok służby zwiększa emeryturę o 2,6% podstawy wymiaru, co w przypadku 20-letniego stażu wynosi już 52% podstawy, a przy 25-letnim – 60%.

Dla żołnierzy, którzy przepracowali 25 lat, emerytura wynosi 60% podstawy. Ponadto, za każdy rok ponad 25 lat, emerytura wzrasta o dodatkowe 3% podstawy. Tak więc, żołnierze z 30-letnim stażem mogą liczyć na emeryturę wynoszącą 75% podstawy, która jest obliczana z średniej z 10 lat wskazanych przez żołnierza.

Dodatkowo istnieją przepisy umożliwiające podwyższenie emerytury w przypadku służby w określonych jednostkach oraz w trakcie misji zagranicznych. Warto zauważyć, że maksymalna wysokość emerytury wojskowej nie może przekroczyć 75% podstawy wymiaru.

Wojskowe Biura Emerytalne

Wojskowe Biura Emerytalne, które zarządzają emeryturami żołnierzy, działają w oparciu o przepisy zawarte w rozporządzeniach Ministerstwa Obrony Narodowej. Biura te są odpowiedzialne za ustalanie prawa do świadczeń emerytalnych oraz ich wypłatę. W przypadku śmierci żołnierza, prawo do emerytury przysługuje członkom jego rodziny, jeśli był on jej żywicielem.