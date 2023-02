Kim jest kolekcjoner?

Czym jest kolekcja?

Jaka może być kolekcja?

Jak zacząć kolekcjonowanie sztuki?

Czy jest Pan kolekcjonerem?

Niekoniecznie, raczej tak jak Pan powiedział krytyk, historyk. Jakkolwiek mam trochę zdjęć, prac oczywiście na ścianach w domu, to jednak nie nazwałbym się takim kolekcjonerem tak jak są znani kolekcjonerzy, którzy mają kolekcje liczące kilkaset, kilka tysięcy prac. To jest kompletnie nieporównywalne, więc ja jestem raczej kolekcjonerem amatorem, na zasadzie takiej, że po prostu dekoruje swoje mieszkanie, żeby nie było pustych ścian, ale nie jest to jakaś usystematyzowana kolekcja czy zbiór - mówi Adam Mazur

Taka może robocza, chyba najbardziej przekonująca definicja kolekcjonera dla mnie to jest właśnie osoba, która zbiera sztukę czy zbiera na przykład fotografie też, nie tylko po to żeby właśnie te przysłowiowe ściany sobie zapełnić ale w momencie kiedy już tych ścian brakuje to nadal zbiera i dopiero zaczyna - dodaje Mazur.

Niektórzy uważają że jest coś takiego jak taki gen kolekcjonowania, gdzie po prostu potrzebujemy gromadzić rzeczy czy obiekty i tu są bardzo różne kolekcje, które niekoniecznie są kolekcjami artystycznymi. Ludzie zbierają przeróżne rzeczy, od biletów autobusowych, znaczków pocztowych po samochody i zegarki - mówi Adam Mazur.

Adam Mazur, historyk sztuki, krytyk, kurator, autor książek dotyczących polskiej fotografii.

