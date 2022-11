Żyjemy od traumy do traumy

– Na traumę nie można się przygotować. Trauma to jest reakcja naszego układu nerwowego, najczęściej na wydarzenie, które się zadziewa zbyt szybko, zbyt nagle, jest zbyt intensywne dla naszego układu nerwowego. Trauma jest też bardzo subiektywnym doświadczeniem poszczególnych osób w zależności od tego jak one reagują. Niektórzy mówią, że historia ludzkości to historia traum, że tak naprawdę jesteśmy tutaj w tym miejscu ale my i nasi przodkowie musieliśmy pokonać szereg trudności, żeby się tutaj znaleźć. To prawda, że sytuacja z wybuchem na granicy jest sytuacja trudną ale jesteśmy w sytuacji trudnej od wielu lat. Najpierw była pandemia, która była sytuacją nagłą i która wpływała na nasze zachowania. Do tego dochodzą przeżycia jednostkowe, które doświadczają nas w rodzinach. Tak naprawdę żyjemy od traumy do traumy. Ważne jest to nie jak reagujemy, tylko to, co z tym później robimy. Czy umiemy poradzić sobie z tym, co się wydarzyło – mówi Teresa Jadczak-Szumiło.

– Wojna stała się nam dużo bliższa, bo nie jest już taka bezosobowa. Ona nie dotyczy tylko naszych sąsiadów z Ukrainy, ale teraz dotknęła bezpośrednio dwóch obywateli Polski, którzy zginęli. Osoby, które mieszkają w tej miejscowości znały tych dwóch mężczyzn, znały ich z imienia i nazwiska – dodaje Magdalena Szyszkowska-Władyczak.

Magdalena Szyszkowska-Władyczak – socjolog

Teresa Jadczak-Szumiło – psycholog