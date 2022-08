Co to jest bomba megabitowa?

– Bomba megabitowa jest to festiwal nauki, technologii, kultury, który organizujemy w dniach 5-12 września w Krakowie. Jest to druga edycja festiwalu, gdzie rozmawiamy o technologiach, zawsze pod jakimś hasłem. W tym roku pod hasłem transformacji energetycznej, ale zawsze gdzieś opierając się na literaturze Stanisława Lema, dlatego, że stawiał w centrum swojej literatury człowieka. W związku z tym, my rzeczywiście również stawiamy w centrum człowieka, stąd nazwa bomba megabitowa od jednego z utworów Stanisława Lema, o tej samej nazwie – mówi Maciej Kawecki.

Reklama

– To wydarzenie jest o przyszłości chociaż ta przyszłość jest już trochę teraźniejszością. Pokazujemy pierwiosnki przyszłości, pokazujemy technologie, które już istnieją, ale o ich istnieniu niewielu z nas wie, ale które mogą zmienić świat. To jest nasze założenie, jeśli rozmawiamy o sprawach związanych z klimatem, transformacją klimatyczną, ekologią, to staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy to, co my dzisiaj robimy jest wystarczające, ale też, czy technologie dzisiaj bardziej pomagają, czy bardziej przeszkadzają w dbaniu o ekologię – dodaje Kawecki.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Z pierwszej strony".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Maciej Kawecki – polski prawnik, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy, prezes Instytutu Lema.