Reklama

– Z uchwalaniem polskiego prawa nigdy nie było bardzo dobrze. Natomiast, to co obserwujemy od ostatnich prawie 7 lat pokazuje regres. Po 89 roku wszyscy, również legislatorzy, uczyli się tego, jak w państwie demokratycznym należy tworzyć prawo, m.in. uczyli się, że trzeba konsultować z interesariuszami, zbierać opinie, że trzeba przygotowywać oceny skutków proponowanych regulacji. Tego wszystkiego uczyli się bardzo powoli. Takim skokowym momentem był moment przystąpienia Polski do procesu akcesji do Unii Europejskiej. Weszliśmy w projekt zwany better regulations, gdzie dostosowaliśmy się do tych reguł, które obowiązują w Europie. Obywatelskie Forum Legislacji od początku swojego istnienia (od 2009 roku) obserwowało ten proces. Pokazywało za każdym razem na pewne braki ale raport za rok 2015 zakończył się konkluzjami takimi, że jest jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza w sprawie przygotowywania właściwych ocen skutków regulacji ale jeśli chodzi o konsultacje to ten proces zaczyna się zbliżać do takiego, który byśmy uznali za akceptowalny. Natomiast po roku 2015 tak jak powiedziałam nastąpił całkowity regres – mówi Grażyna Kopińska, Obywatelskie Forum Legislacji.

– Adresatem raportu, na którym najbardziej by nam zależało przede wszystkim to są decydenci, którzy mają wpływ żeby ten proces legislacyjny był prowadzony w sposób prawidłowy. Za prawidłowy uważamy taki, który przynajmniej jest przejrzysty, a dostęp do niego mają obywatele. Jedną z naszych naczelnych myśli jest, że proces legislacyjny powinien być bardziej partycypacyjny, inkluzywny, taki, który daje szansę obywatelowi wypowiedzieć się na temat propozycji przepisów – dodaje Krzysztof Izdebski z Fundacji im. Stefana Batorego oraz z Obywatelskie Forum Legislacji.

Reklama

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Z pierwszej strony".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Grażyna Kopińska – Obywatelskie Forum Legislacji

Krzysztof Izdebski – Fundacja im. Stefana Batorego, Obywatelskie Forum Legislacji