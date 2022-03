Reklama

Czym zajmuje się UNICEF?

– UNICEF zajmuje się, pomaga dzieciom, od 75 lat ratuje życie dzieci w najodleglejszych zakątkach świata, w miejscach, o których wielu z nas nie ma pojęcia, że istnieją i w warunkach, które są skrajnie trudne. Zajmujemy się wszystkimi obszarami życia dzieci. Począwszy od zapewnienia im dostępu do edukacji poprzez dostęp do opieki zdrowotnej, w tym szczepienia przeciwko chorobom, którym my w innych krajach umiemy zapobiegać natomiast tam, gdzie pomagamy są dużym problemem. Pomagamy również poprzez kształcenie nauczycieli, lokalnej społeczności w zakresie opieki nad małymi dziećmi. Wszystkie działania podejmujemy pracując z rządami poszczególnych krajów oraz przedstawicielami lokalnych społeczności – mówi Renta Bem, Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF Polska.

UNICEF w Ukrainie

– Pomagamy w Syrii, pomagamy w Jemenie. Teraz musimy zmierzyć się z tym, co się wydarzyło tuż za naszą granicą, czego nikt z nas nie oczekiwał i czego nikt z nas nie przewidywał. Nie przewidywaliśmy, że będziemy musieli pomagać naszym najbliższym sąsiadom. UNICEF jest organizacją, która działa wielopoziomowo. W pierwszej fazie wojny skupiliśmy się na pomocy tam na miejscu. Byliśmy obecni na Ukrainie od ośmiu lat. Dzięki temu byliśmy w stanie uruchomić natychmiast działanie pomocowe. Mamy tam swoich ludzi, mamy swoje biura w czterech regionach Ukrainy. Wysyłamy z naszego magazynu w Kopenhadze, największego magazynu humanitarnego na świecie, ciężarówki (do tej pory już 85) z pomocą humanitarną. Są to: artykuły pierwszej potrzeby, artykuły medyczne, podstawowe leki ale są też artykuły potrzebne do wyposażenia szpitali (sprzęt chirurgicznych, zestawy położnicze) – dodaje Bem.

Renata Bem – Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF Polska i członek Zarządu. Od ponad 3 lat z ramienia Zarządu nadzoruje i wspiera działania zespołów fundraisingu indywidualnego i biznesowego oraz marketingu i komunikacji. Inicjatorka zmian w strukturze i działaniu organizacji w Polsce, w tym w zakresie współpracy z biznesem.