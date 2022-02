Reklama

– Na pewno ukraiński żołnierz zaimponował całemu światu, w tym także Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. To może być argument żeby przyspieszyć działania, które trwają od wielu lat, które dają Ukrainie obietnice członkostwa. Niestety sytuacje, które wykreował Putin w 2013 i 2014 roku powodują, że perspektywa członkostwa nie zmieniła się ale nie była konsumowana. W odniesieniu do Unii Europejskiej i do NATO to sytuacja nieskuteczności – mówi Michał Szczerba.

– Szczyt w Bukareszcie, dekadę temu potwierdził, że Ukraina i Gruzja będą członkami NATO. Poza deklaracją ze szczytu, potrzebne są działania. Ukraina jako partner uczestniczyła w operacjach w Afganistanie, więc można powiedzieć, że jej zaangażowanie jest niekwestionowane – ocenia współpracę Ukrainy z Sojuszem Szczerba.

– To co się dzieje teraz, czyli pomoc państw członkowskich NATO Ukrainie, przekazywanie sprzętu wojskowego, pokazuje, że współpraca pomiędzy Sojuszem, a Ukrainą funkcjonuje. Jedynym elementem, którego brakuje to udział żołnierzy NATO-wskich w obronie na miejscu. To oczywiście jest niemożliwe w tym etapie ponieważ jesteśmy sojuszem trzydziestu krajów i art. 5 jest uruchamiany, kiedy zaatakowane państwo jest członkiem sojuszu. Ukraina nie jest – mówi Szczerba.

Michał Szczerba – poseł na Sejm RP, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska