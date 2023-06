Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z Pierwszej Strony” jest Alicja Wójcik – Gołębiowska RYANAIR Country Manager CEE & Baltics.

Gdzie Polacy podróżują w wakacje?

Standardowo największą popularnością cieszą się oczywiście kraje południowe, kraje ciepłe. Polskie lato jak zwykle nie rozpieszcza, jest nieprzewidywalne. Polacy starają się wybierać miejsca, gdzie ta pogoda jest bardziej gwarantowana, czyli Chorwacja, Hiszpania, Portugalia, wyspy greckie, ale również Bułgaria. To są te kierunki, które cieszą się największą popularnością, jeśli chodzi o lato. Widzimy też, że Polacy starają się patrzeć bardziej nieszablonowo, więc City Breaki do mniej oczywistych kierunków jak Bałtyki, Skandynawia również cieszą się dużym zainteresowaniem – mówi Alicja Wójcik – Gołębiowska.

Centrum symulatorowo-treningowe w Krakowie

Centrum symulatorowo-treningowe, którego budowę ogłosiliśmy w Krakowie, jest centrum szkoleniowym, gdzie będziemy trenować naszych przyszłych pilotów oraz cabin crew do obsługi samolotów. Będzie to najnowocześniejsze centrum treningowe w tej części Europy. To nasze piąte centrum treningowe w całej Europie. Będziemy mieli tam 10 symulatorów lotów, w tym pierwsze w Polsce symulatory Boeinga 737 Gamechangera – dodaje Wójcik – Gołębiowska.

Kraków jest jedną z naszych najstarszych baz. Mamy bardzo dobrą współpracę z lotniskiem Kraków-Balice. Także z miastem Kraków oraz województwem małopolskim. Był to naturalny wybór – komentuje Alicja Wójcik – Gołębiowska.