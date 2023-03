Reklama

Jak rozliczyć pit za 2022 rok?

Czy mam zwrot podatku?

Co może odliczyć od podatku osoba fizyczna?

Jakie przysługują mi ulgi podatkowe?

PIT-37 to jest najpopularniejsza forma rozliczenia w Polsce. Dotyczy to osób, które są zatrudnione na etacie czy umowie zleceniu, umowie o dzieło. Mówimy tutaj o dużych liczbach, bo statystyki z ubiegłego roku pokazują, że jest to około 17 milionów ludzi. Skala jest ogromna i pytań jest wiele podczas wypełniania tego druku. Warto wspomnieć o tym, że nadal ponad 1,5 miliona ludzi wypełnia zeznania w formie papierowej. To oznacza, że jednak jest jeszcze gdzieś tam bariera która powoduje że ludzie nie chcą przekonać się do rozliczeń w formie online – mówi Maciej Wawrzyniak.

Schody pojawiają się wtedy, gdy mamy więcej źródeł przychodu lub gdy chcemy skorzystać z odliczeń podatkowych. Warto tutaj wymienić te najpopularniejsze z których korzystają Polacy, nie zawsze wiedząc czy mają do tego prawo – dodaje Wawrzyniak.